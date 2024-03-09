Başkentte depremzedeler için konser

Ankara Organize Sanayi Bölgeleri deprem mağdurlarına yardım amacıyla “Ankara Sanayisi SES Veriyor” isimli konser düzenleyecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:01
Başkentte depremzedeler için konser
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Ankara Organize Sanayi Bölgeleri deprem mağdurlarına yardım amacıyla “Ankara Sanayisi SES Veriyor” isimli konser düzenleyecek. Bilkent Konser Salonu’nda yarın 19.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan etkinlik 19.50’de Hazar Dans Grubu ve Burcu Akkaya’nın Öz Polat Gösterimi’yle devam edecek. Ardından 20.00’de Antakya Medeniyetler Korosu’nun konseri olacak.


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