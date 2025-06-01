Başrol oyuncusu hayatını kaybetmişti: Gen V dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu!

IMDb’ye göre 2023 yılının en iyi dizileri arasında yer alan Gen V’nin yıldız oyuncularından Chance Perdomo, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Talihsiz olayın ardından ikinci sezon çekimlerinin ertelendiği duyurulmuştu.

Perdomo’nun canlandırdığı Andre Anderson karakteri için dizinin yapımcılarından Eric Kripke, karakterin başka bir oyuncuyla devam etmeyeceğini ve hikâye gereği ölmüş kabul edileceğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Onu değiştiremeyiz. Karakterin ölümünü dizide işleyeceğiz. Bu, bizim için ağır ve duygusal bir süreç.”

İKİNCİ SEZON 17 EYLÜL’DE YAYINLANACAK

Tüm bu gelişmelerin ardından çekimleri tamamlanan dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi duyuruldu. Meksika’da gerçekleştirilen CCXP etkinliği kapsamında yapılan açıklamaya göre, Gen V’nin ikinci sezonu 17 Eylül 2025’te izleyicilerle buluşacak.

Yeni sezonda ilk sezonda rol alan Jaz Sinclair, London Thor, Asa Germann, Lizze Broadway, Maddie Phillips ve Derek Luh yeniden yer alacak. Kadroya ayrıca başarılı oyuncu Hamish Linklater de katıldı.