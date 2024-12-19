Batı Ekspresi İstanbul'dan geçti

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:43

Matéi Visniec’in kaleme aldığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyunu “Batı Ekspresi” seyircili galasını yaptı. Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar'ın sahneyi paylaştığı oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.



Galada Meral Çetinkaya, Emel Göksu, Gözde Kansu, Fadik Sevin Atasoy, Naz Göktan, Müjde Kızılkan, Veda Yurtsever, Ayten Soykök, Ayşe Arman, Banu Zeytinoğlu, Gizem Memiç, İskender Altın ve Selin Soydan gibi isimler de ekibi yalnız bırakmadı.

Göçün acısını batılılaşmanın coşkusuyla harmanlayan “Batı Ekspresi”, bir yandan batının bolluk ve tüketim toplumu cazibesine kapılırken diğer yandan kendi kültürlerini cebine doldurup türlü sebeplerle gurbet yollarına düşen ve Şark Ekspresi’ne binenlerin hikâyesi… Özgürlüğün, batılılaşmanın ve kapitalizmin çarpıcı etkilerini işleyen oyun, öte yandan göç edenlerin, doğdukları topraklara duyduğu özlemi ironik ve düşündürücü bir yaklaşımla ele alıyor. Kültürel değerlerin Batı’nın sunduğu “vaha” ile çatışmasını gözler önüne seren “Batı Ekspresi”, yolculuğun sadece gidişini değil, aynı zamanda dönüşünü de sorgulatan bir tecrübe sunuyor.

Matéi Visniec’in kaleme aldığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği “Batı Ekspresi”nde sahneyi Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar paylaşıyor. Oyunun dekor tasarımı Barış Dinçel’in, ışık tasarımı Önder Arık’ın, kostümleri Başak Özdoğan’ın, müzikleri ise Utar Dündar Artun’un imzasını taşıyor.

Tek perdelik “Batı Ekspresi”, 20 ve 21 Aralık akşamları saat 20.30’da Tatbikat Sahnesi’nde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak.