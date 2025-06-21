Bedri Baykam’ın Paris sergisi Le Monde’da yer buldu

Fransız sanat eleştirmeni Harry Bellet, sanatçı Bedri Baykam’ın Paris’teki Galerie S/Beaubourg’da açtığı “Demoiselles Revisited” başlıklı sergisi hakkında kapsamlı bir değerlendirme kaleme aldı. Yazı, Le Monde gazetesinin 17 Haziran 2025 tarihli baskısında yayımlandı.



Le Monde’daki yazı, “Galerie S/Beaubourg, ‘çok şapkalı’ ve muhalif sanatçı, yeni dışavurumcu Bedri Baykam’ın eserlerini sergiliyor” spotuyla sunulurken, sanatçının üretimindeki çeşitliliğe ve çok yönlü kişiliğine de dikkat çekildi.

“BİRDEN FAZLA YAŞAMIN İFADESİ GİBİ”

Harry Bellet, Baykam’ın lentiküler işler dahil farklı teknikleri bir arada kullanmasına dikkat çekerek, bu yaklaşımını “sanki birçok yaşam sürmüş biri” olarak yorumladı. Yazıda, sanatçının çocuk yaşta “harika çocuk” olarak tanınması, tenis şampiyonalarına katılmışlığı, 32 kitaba imza atmış olması ve özellikle sanatçıların Batı merkezli sistemdeki dışlanmışlığına dair kaleme aldığı “Maymunların Resim Yapma Hakkı” (1994) kitabının altı çizildi.

Bellet, bu yaklaşımın etkilerinin 2024 Venedik Bienali’ne kadar uzandığını ve Baykam’ın “Sanat Tarihi Haritası” adlı çalışmasını bu motivasyonla oluşturduğunu vurguladı.

PİCASSO’DAN İSTANBUL’A, PARİS’E UZANAN GÖNDERMELER

Makale, Baykam’ın sergide ele aldığı Picasso’nun ünlü “Avignon’lu Kadınlar” (1907) tablosunun, Barcelona’daki bir randevu evinden esinlendiğini anımsattı. Baykam’ın buna paralel olarak İstanbul’daki “Varol” isimli tarihi bir randevu evine ve Paris’teki meşhur Madame Claude mekanına yaptığı göndermelere yazıda gülümsetici bir dille yer verildi.

SİYASİ KİMLİK VE KİŞİSEL TARİH DE GÜNDEMDE

Bellet, Baykam’ın sanatçı kimliği dışında UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Derneği Dünya Başkanlığı’nı 7 yıl yürütmüş olması, İstanbul’daki Piramid Sanat’ın kuruculuğu, Fenerbahçe taraftarlığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlığı ve CHP üyeliği gibi yönlerine de yazısında yer verdi.

Sanatçının babasından gelen CHP kimliğinin, bugün onu parti genel başkanı Özgür Özel ve hapisteki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakınlaştırdığını da ekledi.

Bellet ayrıca, Baykam’ın 2011 yılında heykeltıraş Mehmet Aksoy’un “İnsanlık Anıtı”nın yıkımına karşı yapılan bir toplantı sonrası uğradığı bıçaklı saldırıdan mucizevi şekilde kurtulduğunu hatırlatırken, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi dostlarının benzer saldırılarda hayatını kaybettiğini not etti.

Sanatçının Amerika’dan dönüşünün ardından Türkiye’deki siyasal İslam eğilimini fark ettiğini ve ülkesine dair hayalini, “camiler ve cezaevleri yerine müzeler inşa eden bir hukuk devleti” olarak dile getirdiğini belirterek yazısını sonlandırıdı.

Sergi, 28 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.