Bedri Baykam’dan ‘Hâlâ Islak’

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Sergi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, “Sonsuza Dek” isimli Mustafa Kemal Atatürk eseri ile karşılıyor sanatseverleri. Ayrıca sergi için eleştirmen Peter Frank’in sunum yazısıyla başlayan bir katalog yayımlandı.

Pop Sanat’tan siyasi hatlara uzanan çok yönlü multimedya çalışmaları ve dışavurumcu boya kullanımıyla tanınan Baykam, yeni serisini oluşturdu.

“Hâlâ Islak” adlı sergi ile “Yeni Soyutlar” serisinde, ağırlıklı olarak 2021 ile 2022 arasında üretilmiş tuvallerin yer alacağı sergide; 4D’ler, kâğıt eserler ve “Sanat Tarihi Haritası” yer alıyor.