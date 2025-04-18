Behiç Ak, sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta bugün kapılarını açacak olan İZKİTAPFEST-5. İzmir Kitap Fuarı’na onur konuğu olarak katılan yazar, karikatürist ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak, fuar boyunca snatseverlerle bir arada olacak. Yazar Wilhelm Schmid ile beraber bugün saat 15.00’te Müren Beykan moderatörlüğünde “Behiç Ak’la Sanat ve Edebiyat Sohbeti” adlı söyleşisiyle kitapseverlerle buluşacak.

Onur konuğu yazar Ak, 18-22 Nisan tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde Karikatür Sergisi ile de fuarı renklendirecek. Fuarın uluslararası onur konuğu Wilhelm Schmid’in 19 Nisan saat 14.00’te “Mutlu Olmaya Çalışmak Bireyleri ve Toplumu Daha Mı Mutsuz Ediyor?” adlı söyleşisi gerçekleşecek.