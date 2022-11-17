Ben Gri dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Gri nerede, ne başlayacak?
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları ile merak uyandırıyor. Ben Gri dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Gri nerede, ne başlayacak?
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Ben Gri'nin yönetmen koltuğunda Taylan birederler oturuyor.
BEN GRİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değşir. Kızının intkamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken
Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.
BEN GRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Timuçin Esen - Fuat
Ebru Özkan - Hülya
Alican Yücesoy - Arda
İlayda Akdoğan - Ceyda
Buçe Buse Kahraman
Mücahit Koçak
Onur Bilge - Bülent
Selin Kahraman - Leyla
BEN GRİ NEREDE, NE BAŞLAYACAK?
Ben Gri'nin ilk bölümü 16 Kasım 2022 tarihinde Disney Plus'ta yayımlandı.
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