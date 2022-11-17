Ben Gri dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Gri nerede, ne başlayacak?

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:59

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Ben Gri'nin yönetmen koltuğunda Taylan birederler oturuyor.

BEN GRİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değşir. Kızının intkamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken

Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.

BEN GRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen - Fuat

Ebru Özkan - Hülya

Alican Yücesoy - Arda

İlayda Akdoğan - Ceyda

Buçe Buse Kahraman

Mücahit Koçak

Onur Bilge - Bülent

Selin Kahraman - Leyla

BEN GRİ NEREDE, NE BAŞLAYACAK?

Ben Gri'nin ilk bölümü 16 Kasım 2022 tarihinde Disney Plus'ta yayımlandı.



