Son Vurgun filminin konusu ne, oyuncuları kim?

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:48

Son Vurgun (Contraband), yönetmenliğinde Baltasar Kormákur, senaryosunda ise Aaron Guzikowski ve Óskar Jónasson olan, 2012 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.

SON VURGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Aile babası Chris Farraday, kayınbiraderi bir uyuşturucu baronuyla ters düştüğünde, borcunu ödemek için uzun zaman önce terk ettiği bir beceri olan kaçakçılığa döner. Chris efsane bir kaçakçıdır ve sahte banknotlardan milyonlarla geri dönme umuduyla Panama'da son bir iş için en yakın arkadaşı Sebastian'ın yardımıyla çabucak bir ekip toplar.

SON VURGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Kate Beckinsale

Ben Foster

SON VURGUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Son Vurgun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.