Son Vurgun filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Son Vurgun filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Son Vurgun filminin konusu ne? Son Vurgun filminin oyuncuları kim? Son Vurgun filminin IMDb puanı kaç?
Son Vurgun (Contraband), yönetmenliğinde Baltasar Kormákur, senaryosunda ise Aaron Guzikowski ve Óskar Jónasson olan, 2012 yapımlı bir aksiyon/dram filmidir.
SON VURGUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Aile babası Chris Farraday, kayınbiraderi bir uyuşturucu baronuyla ters düştüğünde, borcunu ödemek için uzun zaman önce terk ettiği bir beceri olan kaçakçılığa döner. Chris efsane bir kaçakçıdır ve sahte banknotlardan milyonlarla geri dönme umuduyla Panama'da son bir iş için en yakın arkadaşı Sebastian'ın yardımıyla çabucak bir ekip toplar.
SON VURGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Kate Beckinsale
Ben Foster
SON VURGUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Son Vurgun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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