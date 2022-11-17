Baraka filminin konusu ne, oyuncuları kim?

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:39

Baraka (The Shack), yönetmenliğinde Stuart Hazeldine, senaryosunda ise Andrew Lanham ve William Paul Young olan, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

BARAKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Aynı isimli çok satan romandan sinemaya uyarlanan Baraka, yaşadığı trajedi sonrası Oregon kırsalında bir barakaya gitmesi için mektup alan Mack'in, yaşadıklarıyla yüzleşmesini konu ediniyor. New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor. Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips'in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, Mack'i en içten inancını sorgulamaya sürükler. Bu sorgulamayla yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır. Mack, şüphelerine rağmen barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.

BARAKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Worthington

Octavia Spencer

Tim McGraw

BARAKA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Baraka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.