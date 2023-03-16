Ben Hale Asaf, beni unutmayın olur mu?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:53

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:45

HALE ASAF KİMDİR?

İlk Türk kadın ressamlardandır. Ressam Mihri Müşfik Hanım'ın yeğenidir. Günümüze ulaşabilmiş portre çalışmaları ve manzara resimleri ile tanınır. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Hale Asaf, hastalığı sebebiyle 33 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Geriye ise kıymetli eserleri ve ilham verici hikayesi kalmıştır.

OYUN ÖZETİ

"Hep biliyordum, her insanın bir hayat yolu var benim yolum resimdi."

Hale Asaf kuşkusuz döneminin öncü kadın sanatçılarından biriydi. Paris'e giderken tek bir ideali vardı. Türk bir kadın ressamın adını dünyaya duyurmak. Paris'te 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçı bugün idealini başardığını gökyüzünden izliyordur.

Hale Asaf'ın İstanbul'da başlayarak İtalya, Berlin, Paris'e uzanan sanat dolu yaşamı bir oyuna sığmayacak kadar geniş. Hale Asaf'ı hayat arkadaşı Antonio Aniente'nin gözünden izleyeceğiniz bir oyun karşınızda.

Hale Asaf, Yalnız Bir Ruh

Asmalı Sahne’nin, hemen deprem öncesinde ilk sahnelemesini gerçekleştirdiği “Hale Asaf, Yalnız Bir Ruh” oyunu, Öncü Türk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf'ın trajik hayat öyküsünün, yönetmen Muharrem Uğurlu'nun ve muhteşem ekibinin özverisiyle ortaya konulduğu samimi bir iş olmuş.

Petek Kırkboğa tarafından ele alınan incelikli metin, yetenekli oyuncularla birleşince ortaya 'kendi seyircisini yaratacak' bir iş çıkmış. Salonda boş yer olmaması da bunu kanıtlar nitelikteydi.

Sade bir anlatım tercih edilse de repliklere yerleştirilmiş Fikret Adil, Fikret Mualla, Abdülhamit devri ve o dönemin bohemi izleyicilere entelektüel bir doyum yaşatıyor.

Özellikle başlangıcının interaktif ve sürprizli olması ise seyirciyi kucaklıyor. Oyun sırasında kendinizi olayları uzaktan seyreden 'ilahi' bir figürden ziyade gerçek bir karakter gibi hissediyorsunuz.

Oyunun süresi ise gayet yeterli. Salonun görece ufak olması, uzun bir tiyatro oyununu kaldıramayacağını açık ediyor.

Oyunun gerek kostümleri, gerek oyuncu seçimi başarılı olmakla beraber fiziki olarak ses sisteminin geliştirilmesi gerekmekte. Hale Asaf Hanımın sevgilisi yazar Antonio Aniante'ye seslendiği kayıtlar zaman zaman anlaşılmaz oluyordu.

Elbette ki günümüz mali şartları düşünülürse bu da göz ardı edilebilecek bir durum.

Kısaca tüm ekibin ve Asmalı Sahne'nin emeğine sağlık! Seyir zevki almak isteyen herkesin kesinlikle izlemesi gereken bir iş koyulmuş ortaya.

Özellikle kadın seyircilerin Hale Asaf'ın güçlü ve özgür tutumundan ilham alacakları aşikar.

“Hale Asaf, Yalnız Bir Ruh” oyununu seyredin ve Hale Asaf'ı hiç unutmayın olur mu?

Hale Asaf'ı canlandıran Ceren Gül Şahin, ilk Türk kadın ressamlarımızdan biri olan Asaf'ın hayat hikayesinden çok etkilendiğini, amacının bu özel kadının zihinlerde yer etmesi ve silinmemesi olduğunu ifade etti.