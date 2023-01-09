'Ben Türkan Saylan' Samsun'da sahnelendi
Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler’in oynadığı “Ben Türkan Saylan” adlı Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel ve Yetkin Dikinciler’in dış ses verdikleri oyun Samsun Lovelet Sahnesinde kapalı gişe oynadı.
Samsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gençlerinin de katkılarını sunduğu oyun tek perde olarak sahnelendi.
Türkan Saylan’ın hayatından kesitleri seyirciye aktaran Şenay Gürler, canlandırdığı Türkan Saylan’ı şu ifadelerle anlattı:
"Türkan Hanım çok önemli bir insan, çok önemli bir bilim insanı. Aynı zamanda çocukların okumasını, özellikle kız çocukların okumasına bu kadar büyük bir destek olduğu için, ÇYDD’yi kurduğu için, bu kadar savaşçıl bir kadın olduğu için, onu canlandırmak benim için bir onur açıkçası."
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