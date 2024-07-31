Beren Saat yeni projeyle dönüyor: Filmin ismi belli oldu
Dizi ve film sektörünün en çok teklif alan oyuncularının başında gelen Beren Saat’in yeni projesinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Beren Saat geçen haftalarda bir sinema filmi çekeceğini açıklamıştı.
Son olarak OGM Pictures imzalı dijital film “İstanbul İçin Son Çağrı”da Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol oynayan Saat’in yeni filmini de aynı şirketle yapacağı ortaya çıktı.
FİLMİN İSMİ BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin yönetmenliğini son yılların çok konuşulan “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak.
“Gizli Dolap” kod adlı filmin senaryosu ise daha önce “Kara Sevda”, “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün imzası taşıyor.
Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.
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