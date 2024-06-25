‘Beren Saat’ görüntüsüyle gündemde: Ekol TV'den açıklama

Oyuncu Beren Saat’in Bodrum’da tatil yaptığı teknede çekilen görüntüde, bir muhabirin ifadelerinin ardından kanal tarafından inceleme başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:48
‘Beren Saat’ görüntüsüyle gündemde: Ekol TV'den açıklama
Abone Ol google-news

Ekol TV’nin magazin muhabiri Bodrum’da tatil yapan Beren Saat’i görüntüledi.  Ekol Magazin programında yayınlanan görüntüde ‘Ben bu Beren’i yerim” dediği duyuldu. 

Bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki çekti.

Ekol TV, yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüntüde yer alan ifadeleri kullanan kişinin başka bir kanalın muhabiri olduğu belirtilirken konuyla ilgili kurum içinde inceleme başlatıldığı ifade edildi.

KANALDAN AÇIKLAMA

Açıklama şu şekilde:

“22.06.2024 tarihinde EKOL TV’de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılamaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”


beren saat haberleri muhabir haberleri Ekol TV haberleri

İlgili Haberler

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le ilgili konuştu: 'Karşılaştığımız an dünya durdu'

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'le ilgili konuştu: 'Karşılaştığımız an dünya durdu'
Hazal Kaya ve Beren Saat, 15 yıl sonra birbirlerini takip etti

Hazal Kaya ve Beren Saat, 15 yıl sonra birbirlerini takip etti
Beren Saat ve Kenan Doğulu oy kullandı: 'Yöneticilerimizi seçtik hayırlı olsun'

Beren Saat ve Kenan Doğulu oy kullandı: 'Yöneticilerimizi seçtik hayırlı olsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler