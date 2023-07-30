Bergama’da tiyatro için geri sayım başladı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

4. Bergama Tiyatro Festivali boyunca pek çok etkinliğin yanı sıra; “Deli Bayramı”, “Kral Übü”, “Afet&Diana”, “Pırt” performansları; “Mask Atölyesi: Başkasının Çöpü Benim Hazinemdir”, “Geçmişten Günümüze Zeybeklik ve Zeybek Dansları”, “Bergama Yemekleri Tadım” atölye çalışmaları; Yürüyüşler başlığıyla gerçekleşecek “Pergamon Antik Tiyatrolar Yürüyüşü” ile “Bergama Kale Mahallesi’nde Çok Katmanlı Bir Yürüyüş” ve “Festival Özel” kapsamında deneyimlenecek Murat Mahmutyazıcıoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Dan Kadıköy Oyun Okuması” etkinliklerinin biletlerine Mobilet üzerinden ulaşılabiliyor.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından Bergama’nın tarihi ve özel mekânları Asklepion Antik Tiyatro; Emre Arolat imzalı ku¨ltu¨r merkezi BerKM; Odeon Pergamon; yapımı 1936’da tamamlanan Bergama Müzesi ve Akropol başta olmak üzere 12 farklı mekânda hayat bulacak olan festival, üç güne yayılan programı boyunca hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikleriyle her yaştan sanat severe kapılarını açacak.

(https://bergamatiyatrofestivali.com/)