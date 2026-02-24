Berlin Film Festivali'nden ödülle döndüler: Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un vizyon tarihleri belli oldu

21 Şubat’ta gerçekleşen Berlinale ödül töreninde, usta yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki jüri, dünya sinemasının en önemli ödüllerini sahiplerine takdim etti. Geceye damga vuran ise Türk sinemacıların elde ettiği büyük başarı oldu.

İLKER ÇATAK’TAN 'ALTIN' DOKUNUŞ

Yönetmen İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar", festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı’ya layık görüldü. Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı film; toplumsal bir linç sonrası evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin ayakta kalma mücadelesini sarsıcı bir dille anlatıyor. Film, 27 Mart’ta Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.





EMİN ALPER’DEN 'GÜMÜŞ AYI' VE SİYASİ MESAJ

Yönetmen ve senarist Emin Alper ise yeni filmi "Kurtuluş" ile Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Alper, tören sırasında jüri başkanı Wim Wenders’in "Siyasetin dışında kalmalıyız" şeklindeki telkinine karşı dik duruşuyla dikkat çekti. Alper’in kürsüdeki konuşması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kurtuluş, korucu Hazeran aşireti ile yıllar sonra köylerine dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alıyor. Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan’ın yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım, 6 Mart’ta vizyona girecek.