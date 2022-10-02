Beş yıl daha sponsor

02 Ekim 2022 Pazar, 11:16

Turkcell, 2018’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ile başlattığı işbirliğini 2027 yılına kadar uzattı. Anlaşma Zorlu PSM’nin 10’uncu sezonunda yapıldı. Bu işbirliği kapsamında Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi tiyatro oyunları, sahne şovları, müzikaller ve konserlere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

‘POZİTİF İZ’ VURGUSU



Zorlu PSM sahnelerinde Turkcell’in ev sahipliğinin kültür ve sanatın gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Zorlu PSM’deki Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi’nde geçen iki yıldaki Covid-19 salgın etkilerine rağmen 2018 yılından beri 1.500’e yakın etkinlikte 1.5 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu iş birliğinin önemli yansımalarından biri, kültür sanata erişilebilirliği kolaylaştıracak ve sosyal hayatta da ‘pozitif iz’ bırakacağımız sürdürülebilirlik eksenli etkinliklerimiz olacak. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu yönde sosyal boyutu olan daha fazla etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"UZUN SÜRELİ İŞBİRLİKLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Zorlu PSM Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Sponsorluktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dicle Karaozan, kültür sanatı da içine alan yaratıcı endüstrilere yönelik desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Karaozan, “5 sezondur bu güzel ve keyifli yolculukta birlikteyiz. Kültür sanat gibi, pek çok anlamda desteklenmeye daha çok ihtiyaç duyulan bir sektörde uzun süreli işbirlikleri büyük bir önem ve değer taşıyor. Bu sezon da Turkcell sahnelerimizde çok iyi yapımları ve konserleri sanatseverlerle buluşturacak; önümüzdeki sezonlarda da Türkiye’nin kültür sanat alanını daha da ileriye taşıyacak etkinlikleri ağırlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kültür Servisi