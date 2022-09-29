Cumhurbaşkanlığı’nın raporlarında ‘politika üretmedeki zorluklara’ dikkat çekildi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın iki raporunda “veri toplama ile işleme altyapısının geliştirilmesi gerektiği ve daha fazla uzmana ihtiyaç duyulduğu” belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (CSBB) dört yıldır yayımlanan faaliyet raporlarında kurumun farklı zayıflıklarına dikkat çekilerek bunları gidermek için çeşitli önerilere yer verildi. Kurumun 2018 raporunda “izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracak bir sistemin kurulması gerektiği” belirtilirken “araştırmalara ve bilimsel yayın takibine daha fazla zaman ayrılması gerektiği” de vurgulandı.
ZAYIFLIKLAR SIRALANDI
Raporun “zayıflıklar” bölümünde “veri toplama ve işleme altyapısının iyileştirilmesi gerektiği” kaydedildi. Raporun “tedbir ve öneriler” bölümünde de “Uzman personelin, araştırma ve proje yapma konusunda daha fazla teşvik edilmesi, personelin uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla seminer, panel gibi organizasyonlara katılım sağlanması” ifadelerine yer verildi. Buna karşın kurumun 2019 raporunun zayıflıklar bölmünde de “Veri toplama ve işleme altyapısının iyileştirilmesi ihtiyacı” tespitine yer verildi. Kurumun son raporunda ise muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en çok eleştiri yönelttiği konulardan biri olan “strateji ve öngörülebilirlik” açısından bir zayıflığa yer verildi.
"VERİ ÜRETEMİYOR"
Raporda, “bazı alanlarda yeterli kalite ve detayda veri üretilememesi nedeniyle politika geliştirme ve tahmin yapma sürecinde yaşanan zorlukların giderilmesi ihtiyacı” olduğu belirtildi.
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