Besteci Mete Sakpınar hayata veda etti

Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:02

Güncelleme: 31.08.2024 - 17:02

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı öğretim üyesi ve orkestra şefi Ender Sakpınar'ın ağabeyi Kemal Mete Sakpınar en verimli yaşında hayata veda etti.

Ailesi, Sakpınar'ın cenazesinin 1 Eylül Pazar günü öğle namazını takiben Karacahmet Şakir'in Cami'nden kaldırılarak Ümraniye Kocatepe Kabristanı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

