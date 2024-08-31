Besteci Mete Sakpınar hayata veda etti
Orkestra şefi Ender Sakpınar'ın ağabeyi Kemal Mete Sakpınar hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı öğretim üyesi ve orkestra şefi Ender Sakpınar'ın ağabeyi Kemal Mete Sakpınar en verimli yaşında hayata veda etti.
Ailesi, Sakpınar'ın cenazesinin 1 Eylül Pazar günü öğle namazını takiben Karacahmet Şakir'in Cami'nden kaldırılarak Ümraniye Kocatepe Kabristanı'nda toprağa verileceğini açıkladı.
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