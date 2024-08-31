Konya'da acı olay: Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 31.08.2024 - 11:24

Merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda, dün akşam saatlerinde 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ecrin Kabasakal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.