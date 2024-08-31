Konya'da acı olay: Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Konya’da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Karatay ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesinde üzerinde bulunan bir apartmanda, dün akşam saatlerinde 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 4 yaşındaki Ecrin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ecrin Kabasakal’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Devlet hastanesine silahlı saldırı: Yaralılar var!