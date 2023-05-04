"Venedik’te Cinayet" filminden afiş yayımlandı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:35

Güncelleme: 04.05.2023 - 13:35

Agatha Christie’nin ‘Elmayı Yılan Isırdı’ adlı romanından uyarlanan yapım, 15 Eylül'de sinemaseverler ile buluşacak. Doğu Ekspresinde Cinayet ve Nil'de Ölüm filmlerinin devamı olan filmde Poirot'a hayat veren Kenneth Branagh aynı zamanda yönetmenliğini üstlendi. Filmde ayrıca Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, Jamie Dornan ve Tina Fey gibi isimler yer aldı. Filmin müziklerini ‘Joker’ için hazırladığı müzikler ile Oscar, Altın Küre, Grammy ve Bafta kazanan, son olarak ‘Tár’ filminin müziklerini besteleyen İzlandalı besteci Hildur Gudnadóttir hazırladı.

Filmin afişi yayımlandı.

AGATHA CHRİSTİE KİMDİR?

1890-1976 yılları arasında yaşayan İngiliz şairdir. Yaklaşık 80 tane dedektif romanını kaleme almıştır. 1920 yılında ilk eseri olan The Mysterous Affair at Styles’ı (Styles’daki Esrarengiz Olay) yazdı. Dedektif romanları dışında Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır.

ROMANIN KONUSU

1969 yılında yayımlanan romanın ana karakterleri Hercule Poirot ve Ariadne Oliver. Polisiye roman yazarı Ariadne Oliver, arkadaşının verdiği Cadılar Bayramı partisine katılmak için Woodleigh Common'a gider. Partide genç bir kız herkesin yanında Ariadne Oliver'e bir cinayete tanık olduğunu söyler ancak kimin öldüğünü ve öldüren kişiyi açıklamaz. Kıza hiç kimse inanmaz. Kız aynı gece boğularak ölür. Adından Ariadne Oliver kızın gerçeği söyleyip söylemediğini merak eder.Ancak hic kimse kızın geçmişte bir cinayete tanık olduğuna inanmamaktadir.