Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:31

Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali", 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor.

AKM Çok Amaçlı Salon'da Selçuk Artut'un "Geomart-UT17" adlı dijital sergisi, Tiyatro Fuaye'de akıllı fanlarla koreografik performans sergileyen "Tül" enstalasyonu, AKM Galeri'de Devrim Erbil'in "Renkler ve Teknikler" sergisi sanatseverlerle buluşacak. AKM Kültür Sokağında Gülveli Kaya, Devabil Kara ve Mehmet Kavukçu'nun küratörlüğünü yaptığı "Yolda" sergisi izlenime sunulacak.

AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterileri ve söyleşiler, AKM Müzik Kayıt Stüdyosu'nda atölyeler, AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Birçok sanatçı, AKM Türk Telekom Opera Salonu ile Açıkhava Sahnesi'nde sahne alacak.

İstanbul Sinema Müzesi'nde kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick'in yaşamına ve yapıtlarına ışık tutan bir sergi açılacak. Sergi, Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi olacak.

Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi'nde fotomaraton sergisi ile çocukları da kapsayan fotoğrafçılık atölyelerine ev sahipliği yapacak. Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral gibi fotoğraf sanatının önemli isimleri, fotoğrafseverlerle bir araya gelecek.

Çukurcuma'daki antikacılar, festival boyunca hafta sonları müzayede yapacak. Yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Narmanlı Han, festivalde bir kahve eşliğinde geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin mekanı olacak.

Mısır Apartmanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nde gerçekleştirilecek 23 sohbet programında Milli şair Mehmet Akif Ersoy anılacak.

Grand Pera Cercle D'orient’te kendi ismini taşıyan özgün tekniğiyle dokuma sanatına yeni nesil bir yorum getiren sanatçı Fırat Neziroğlu’nun eserlerinden oluşan sergi ve dokuma tezgahlarında atıklarla yapılan yaratıcı workshop programları sanatseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde "Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu" sergisi açılacak.

Akbank Sanat'ta "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40 Yılı" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Pera Müzesi'nde "Ağırlık ve Ölçü Sanatı", "Osman Hamdi Bey" ve "Kesişen Dünya" sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Salt Galata ve Salt Beyoğlu'nda "Sahnede 90'lar", Meşher'de "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" sergileri ziyaret edilebilecek.

Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde ise 2-23 Ekim'de Levantenler Konferansı gerçekleştirilecek.

OPERA VE BALE PROGRAMI YOĞUN

Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı ve Fransız Kültür Merkezi'nin önünde, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kültürel miraslarla ilgili etkinliklerin yanında horondan halaya, salsadan flamenkoya dünya danslarını kapsayan gösteriler yapılacak.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda kukla gösterilerinden tiyatrolara, atölyelerden sergilere çocukların festivalin tadını çıkaracağı pek çok farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen "Carmen" operası, festivalin ilk günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Fransız besteci Georges Bizet'nin imzasını taşıyan eserin bale yorumu ise 3 Ekim'de İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek.

"Saraydan Kız Kaçırma" operası 12 Ekim'de, "Don Kişot" balesi 13 Ekim, İspanyol sanatçı Carlos Rodrigez’in "Picasso Eterno" balesi 15 Ekim, "Kuğu Gölü" balesi 17 Ekim, "La Traviata" operası 22 ve 23 Ekim’de, Anadolu Ateşi 20 Ekim, Troya 21 Ekim’de izlenebilecek.

MÜZİKSEVERLERİ YOĞUN BİR KONSER POGRAMI BEKLİYOR

İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde Alireza Ghorbani ve Yavuz Bingöl 4 Ekim, İspanyol müzisyen Buika 5 Ekim, İrfani Türküler 6 Ekim’de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Portekizli sanatçı Mariza 2 Ekim’de, Letonyalı opera sanatçısı Kristine Opolais ile tenor Murat Karahan 8 Ekim'de, flamenko dehası Paco Pena & Friends 9 Ekim, Amerikalı caz sanatçısı Stacey Kent 10 Ekim, besteci ve piyanist Havasi 11 Ekim, Fahir Atakoğlu 14 Ekim, İspanyol şarkıcı Monica Molina 16 Ekim, Mark Eliyahu 18 Ekim, İngiliz sanatçı Yusuf İslam 19 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

Goran Bregoviç, Göksel, Fatih Erkoç, Mazhar Alanson, Sertab Erener, Ceza, Levent Yüksel, Murat Dalkılıç, Ümit Besen & Pamela, Kubat, Erol Evgin ve Murat Boz’un da aralarında bulunduğu pek çok sanatçı açık havada müzik ziyafeti yaşatacak.