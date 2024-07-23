Beyoğlu Sineması'nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti

Beyoğlu Sineması’nın kurucusu ve Kara Film’in ortağı Temel Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:03
Beyoğlu Sineması'nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti
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İstanbul kültür hayatının en önemli adreslerinden Beyoğlu Sineması'nın kurucusu Temel Kerimoğlu hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Antratk Sinema gazetesi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Beyoğlu Sineması’nın kurucusu, duayen sinema işletmecisi, Kara Film’in ortağı Temel Kerimoğlu tedavi gördüğü hastanede, İstanbul’da hayatını kaybetti."

İstiklal Caddesi’nin de simgelerinden olan ve 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması 2022'de maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapatmış, geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından devralınıp yenilenerek sinemaseverlere tekrar kapısını açmıştı.


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