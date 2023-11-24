Bilim insanları 200 yıldır üzerinde çalışıyordu: Türkiye'nin en değerli mineralinin sentetiği üretildi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:22

Bilim insanları, doğal olarak oluşan ve jeolojik ortamlarda uzun süreler boyunca gelişen Dolomit mineralini laboratuvarda başarıyla üretmeyi başardılar. Dolomit Türkiye'nin en değerli minerali olarak adlandırılıyor.

Ayrıca Dolomit, İtalya'nın Niagara Şelalesi'nde, Dover'ın Beyaz Kayalıkları'nda ve Utah'ın Hoodoos'unda bulunabiliyor. Bir kalsiyum magnezyum karbonat tortul kayası olan Dolomit'in sentetik olarak üretilmesi için bilim insanları 200 yıldır çalışıyor.

Dolomit'in laboratuvarda üretilmesindeki başarı, mineral yapısındaki hataları gidermek üzerine odaklandı. Bilim insanları, doğada olduğu gibi suyun, bu hataları çözmek için etkili bir araç olduğu keşfedildi. Atomik simülasyonlar kullanarak, bilim insanları Dolomit'in yüzeyine suyun ne kadar güçlü veya gevşek yapıştığı ortaya çıktı.

Michigan Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Dow Erken Kariyer Profesörü Wenhao Sun, "Dolomitin doğada nasıl büyüdüğünü anlarsak, modern teknolojik malzemelerin kristal büyümesini teşvik etmek için yeni stratejiler öğrenebiliriz" dedi.

Sun, "Teorimiz, büyüme sırasında kusurları periyodik olarak çözerseniz, hatasız malzemeleri hızlı bir şekilde büyütebileceğinizi gösteriyor" dedi. Bu çalışma, Science dergisinde yayımlandı.