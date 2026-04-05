Bilim kurgu efsanesi geri dönüyor: Spaceballs 2’nin vizyon tarihi belli oldu!

Mel Brooks’un 1987 yılında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede kült statüsüne erişen bilim kurgu parodisi Spaceballs, yıllar süren bekleyişin ardından devam filmine kavuşuyor. Başta Star Wars olmak üzere 2001: A Space Odyssey ve Star Trek gibi ikonik yapımları mizahi bir dille eleştiren seri, modern sinemanın imkanlarıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

VİZYON TARİHİ 2027 OLARAK BELİRLENDİ

Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Spaceballs 2 için takvimler şimdiden işaretlendi. Yönetmen koltuğunda Josh Greenbaum’un oturduğu, senaryosunu ise Josh Gad, Dan Hernandez ve Benji Samit’in kaleme aldığı yapım, ilk filmin 40. yıl dönümüne özel bir anlam katacak. Film, 23 Nisan 2027 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

EFSANE KADRO YENİDEN BİR ARADA

Devam filminin en büyük sürprizi, uzun süredir oyunculuktan uzak olan Rick Moranis’in efsanevi "Lord Dark Helmet" karakteriyle geri dönmesi oldu. Kadroda yer alan diğer önemli isimler ve rolleri ise şöyle:

Bill Pullman: Lone Starr

Daphne Zuniga: Prenses Vespa

George Wyner: Albay Sandurz

Mel Brooks: Serinin yaratıcısı ve oyuncu olarak yeniden projede yer alacak.

Ayrıca ekibe Josh Gad, Keke Palmer, Anthony Carrigan ve Bill Pullman’ın oğlu Lewis Pullman gibi yeni nesil isimler de dahil oldu.

BİLİM KURGU KLASİKLERİ HEDEF TAHTASINDA

Orijinal filmde olduğu gibi, devam halkasında da güncel popüler kültür unsurlarının ve yeni nesil bilim kurgu serilerinin (Alien, Star Wars, Star Trek vb.) mizahi bir dille eleştirilmesi bekleniyor. Amazon MGM Studios çatısı altında geliştirilen proje, türün meraklıları için şimdiden yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.