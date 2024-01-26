Guillermo del Toro'nun yöneteceği 'Dr. Frankenstein' filminin çekimleri başladı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:25

Ünlü yönetmen Guillermo del Toro, Netflix tarafından dağıtılacak olan "Dr. Frankenstein" filminin çekimlerine başlandığını duyurdu. Del Toro, sosyal medyada film ekibinin bir fotoğrafını paylaşarak Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth ve Charles Dance gibi başarılı oyuncuların projede yer alacağını açıkladı.

Del Toro, daha önce Netflix ile "Pinocchio" ve "Cabinet of Curiosities" projelerinde işbirliği yapmıştı. "Dr. Frankenstein" ise uzun süredir üzerinde çalıştığı bir tutku projesi olarak öne çıkıyor. Film, 19. yüzyıl Doğu Avrupa'sında geçecek ve Dr. Pretorious'un, 40 yıl önceki bir yangında öldüğüne inanılan Frankenstein'ın canavarını bulma çabalarını konu alacak.

Del Toro, 2008 yılında yaptığı bir röportajda, "Aslında çocukluğumdan beri bir 'Frankenstein' filmi çekmeyi hayal ediyordum" demişti. Yönetmenin Boris Karloff'un canlandırdığı canavarın birçok koleksiyonuna sahip olduğu ve projeyi on yılı aşkın bir süredir geliştirdiği biliniyor. Del Toro, projeye 2018'de en yakın olduğunda ise Universal Pictures projeyi rafa kaldırmıştı.

"Dr. Frankenstein"ın 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Guillermo del Toro'nun bu klasik hikayeyi nasıl yeniden hayata geçireceği ve Netflix üzerinden nasıl sunacağı merakla bekleniyor.