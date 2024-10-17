'Bina' oyunu, 20 Ekim'de Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:28

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:28

Hakkı Can Erol'un yönettiği, Sena Büyükyılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı, kara mizahi ögeler içeren "Bina", 20 Ekim'de Baba Sahne'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bireysel ilişkileri ve toplumsal sorunları bir bina içinde sorguya çeken oyun, sadece yapıların değil insanların da betonlaştığını sıra dışı bir anlatımla konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakkı Can Erol, tek perdeden oluşan oyuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bina, postmodern bir bakışla yaşamı sorgulayan ve içerdiği absürt öğelerle seyirciyi oldukça şaşırtmasını beklediğimiz bir oyun. Senaryo ise bir kayboluş hikayesi üzerinden ilerliyor. Aslında her karakter bu kayboluş üzerinden kendi varlığını sorguluyor. Kaybolan benliklerin timsali olan bir binada, kaybolan bir çocuğun olması, bu sorguyu oldukça kızıştırıyor. Hal böyle olunca ortaya şu sorunun cevabı çıkıyor: Bu kayboluş insanı nereye götürüyor?"

Eserin oyuncu kadrosunda Güneş Arabul, Said Cihan Özbey, Özgür Adıtatar, Onur Canbaz, Deniz Bice, Onur Haşim Tamer, Beyza Aksoy ve Ayşe Keseroğlu yer alıyor.