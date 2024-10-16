Tiyatro müzeleri buluşuyor...
“Zengin tiyatro kültür mirasına karşın tiyatro müzesi bulunmayan bir ülke Türkiye!” Bu sözlerin sahibi Türkiye Tiyatro Vakfı’nın (TIV) kurucusu olan Esen Çamurdan… Aralık 2019’da tüzel kişiliğini alan Türkiye Tiyatro Vakfı (TIV) ile Tiyatro Müzesi’nin temeli atılmış oldu. Esen’in kişisel gayretleri ile atılan bu temel, tiyatroya gönül vermiş, tiyatro okumuş genç gönüllülerle ayakta duruyor. Elbette ki devletin böylesi bir yapılanmanın yanında durması, her anlamda desteklemesi gerek, çağdaşlığı yakalamış ülkelerde olduğu gibi. Evet, bu konu daha çok su kaldırır ama ben bugün TIV tarafından hayata geçirilen önemli bir etkinlikten söz etmek istiyorum.
KÜLTÜR AĞI KURULMASI
17 Ekim Perşembe günü Türkiye Tiyatro Vakfı (TIV) Pera Müzesi’nde “Çağdaş Bir Tiyatro Müzesi Yaratmak” başlığı altında tüm gün sürecek bir sempozyum düzenliyor. Amaç, Dünya Tiyatro Müzeleri Kültür Ağı’nın kurulmasına ön ayak olmak ve bu bağlamda burada da önemli bir adım atabilmek olarak belirleniyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Pera Müzesi, Enka Sanat ve Mey Diageo destekleriyle hazırlanmış olan bu etkinlik herkese açık. Misafir konuşmacılara gelince: Bruckner Atölye dışında hepsi kamu/devlet müzelerinin temsilcileri.
Prof. Dr. Kerem Karaboğa (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Girne) moderatörlüğünde oturumlara katılacak konuşmacılar:
Kristina Trubinova (Bakhrushin Tiyatro Müzesi, Moskova), Rudi Rusatti (Tiyatro Müzesi, Viyana), Peter Teilman (Saray Tiyatrosu Müzesi, Kopenhag), Elisabeth Ramm (Atölye Brückner, Stuttgart), Dorothea Volz (Alman Tiyatro Müzesi, Münih), Malin Karlsson (Sahne Sanatları Müzesi, Stokholm), Esen Çamurdan (Türkiye Tiyatro Vakfı).
Belge ve bellek sorunları, değişen sergileme kavramları, müzelerde teknoloji kullanımı, çocuk ziyaretçilerle buluşmalar gibi başlıklar üzerinden yol alacak olan konuşmalar, Esen Çamurdan’ın “Türkiye’nin Tiyatro Kültür Mirası ve Türkiye Tiyatro Vakfı” başlıklı konuşmasıyla noktalanacak.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüyor! Öğrenciler aç, okull
- ABD seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek?
- Anti aging uygulamalarına dikkat! Erken çöküşe yol açıyo
- İbrahim Uslu'dan Kurtulmuş'a sert eleştiri
- Yurttaş borç batağında!
- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? DEM'den açıklama
- Gençlerden Numan Kurtulmuş'a 'anayasa' protestosu
- Nur Sürer'in konuşması gündem oldu!
- Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?
- Nesli tehlikedeki yaralı puhuya özel tedavi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketinde tek cevap!