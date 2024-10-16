Tiyatro müzeleri buluşuyor...

16 Ekim 2024 Çarşamba

“Zengin tiyatro kültür mirasına karşın tiyatro müzesi bulunmayan bir ülke Türkiye!” Bu sözlerin sahibi Türkiye Tiyatro Vakfı’nın (TIV) kurucusu olan Esen Çamurdan… Aralık 2019’da tüzel kişiliğini alan Türkiye Tiyatro Vakfı (TIV) ile Tiyatro Müzesi’nin temeli atılmış oldu. Esen’in kişisel gayretleri ile atılan bu temel, tiyatroya gönül vermiş, tiyatro okumuş genç gönüllülerle ayakta duruyor. Elbette ki devletin böylesi bir yapılanmanın yanında durması, her anlamda desteklemesi gerek, çağdaşlığı yakalamış ülkelerde olduğu gibi. Evet, bu konu daha çok su kaldırır ama ben bugün TIV tarafından hayata geçirilen önemli bir etkinlikten söz etmek istiyorum.

KÜLTÜR AĞI KURULMASI

17 Ekim Perşembe günü Türkiye Tiyatro Vakfı (TIV) Pera Müzesi’nde “Çağdaş Bir Tiyatro Müzesi Yaratmak” başlığı altında tüm gün sürecek bir sempozyum düzenliyor. Amaç, Dünya Tiyatro Müzeleri Kültür Ağı’nın kurulmasına ön ayak olmak ve bu bağlamda burada da önemli bir adım atabilmek olarak belirleniyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Pera Müzesi, Enka Sanat ve Mey Diageo destekleriyle hazırlanmış olan bu etkinlik herkese açık. Misafir konuşmacılara gelince: Bruckner Atölye dışında hepsi kamu/devlet müzelerinin temsilcileri.

Prof. Dr. Kerem Karaboğa (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Girne) moderatörlüğünde oturumlara katılacak konuşmacılar:

Kristina Trubinova (Bakhrushin Tiyatro Müzesi, Moskova), Rudi Rusatti (Tiyatro Müzesi, Viyana), Peter Teilman (Saray Tiyatrosu Müzesi, Kopenhag), Elisabeth Ramm (Atölye Brückner, Stuttgart), Dorothea Volz (Alman Tiyatro Müzesi, Münih), Malin Karlsson (Sahne Sanatları Müzesi, Stokholm), Esen Çamurdan (Türkiye Tiyatro Vakfı).

Belge ve bellek sorunları, değişen sergileme kavramları, müzelerde teknoloji kullanımı, çocuk ziyaretçilerle buluşmalar gibi başlıklar üzerinden yol alacak olan konuşmalar, Esen Çamurdan’ın “Türkiye’nin Tiyatro Kültür Mirası ve Türkiye Tiyatro Vakfı” başlıklı konuşmasıyla noktalanacak.