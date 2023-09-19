'Binlerce dolar hibe almıştı...' Mahkemeden 'boş tuval' kararı!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:44

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:20

Kendini 'kavramsal sanatçı' olarak tanımlayan Danimarkalı Jens Haaning, göndereceği eser karşılığında Aalborg'daki Kunsten Modern Sanat Müzesi'nden toplam 76 bin 256 dolar (yaklaşık 2 milyon TL) hibe almıştı. Ancak müze yönetimi, Jens'ten gelen kargoyu açtığında gözlerine inanamadı.

The Guardian'da yer alan habere göre Jens, aldığı hibe karşılığında müzeye boş tuvaller gönderdi. Öyle ki "kavramsal sanatta fikir, onun bir ürünü olduğu düşünülen eserden daha önemliydi..." Sanatçı geçmişte güç, eşitsizlik ve parayı vurgulayan çalışmalar üretmişti.

"PARAYI AL VE KAÇ!"

Daha da ilginci Jens, 'boş tuvallerden' oluşan eserine, 'Parayı Al ve Kaç' adını vermişti. Jens'in bu eyleminin ardından müze yönetimi 76 bin dolarlık hibeyi iade etmesini istedi.

Ardından müze, sanatçı parayı iade etmeyi reddettiği için yasal işlem başlatmaya karar verdi ve mahkeme, Jens'in hibeyi geri ödemesine hükmetti.

"YAPTIĞIM HIRSIZLIK DEĞİL..."

Jens, Danimarka radyosuna demecinde şunları söyledi:

"Yaptığım iş, onların parasını almış olmam, hırsızlık değil. Onların yaptığı ise bir sözleşme ihlalidir. Çalışma koşulları benimki kadar kötü olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum. Eğer berbat bir işte çalışıyor ve ücretlerini alamıyorlarsa ellerinden geleni yapsınlar..."

Jens, en azından "ürettiği fikir karşılığında", aldığı hibenin kendisine iade edilmesi gerektiğini düşünüyor.