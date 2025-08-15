Binnur Kaya ve Mert Fırat aynı sahnede: Açık İlişki perde açıyor

DasDas, yaz boyunca sürdürdüğü etkinliklerin ardından Eylül ayında yeni tiyatro sezonunu açmaya hazırlanıyor. 5 Eylül Cuma akşamı prömiyeri yapılacak “Açık İlişki”, tiyatroseverleri Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı ilk kez aynı sahnede izleme fırsatıyla buluşturacak.

Dario Fo’nun dünya çapında tanınan “Açık Aile” adlı eserinden uyarlanan “Açık İlişki”, modern ilişkilerin çelişkilerini mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Oyunun uyarlama, yönetmenlik ve tasarım sürecinde ise Binnur Kaya ile Mert Fırat birlikte görev alıyor.

Kadın-erkek ilişkilerindeki eşitsizliğin, cinsiyet rollerinin ve çifte standartların alaycı ve eğlenceli bir dille ele alındığı oyun, açık evlilik kavramı üzerinden toplumsal normları sorgulatırken, seyirciyi hem düşündürüyor hem de güldürüyor.

Oyun, Dario Fo ve Franca Rame’nin “kadın oyunları” serisinin önemli parçalarından biri olarak biliniyor. İlk kez 1983 yılında sahnelenen bu komedi-satira, Türkçeye Füsun Demirel tarafından çevrildi. Oyunun müziklerini Persenk, dekor ve ışık tasarımını ise Cem Yılmazer üstleniyor.