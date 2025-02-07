'Bir gezgin ressam' Burhan Uygur'un yapıtları Casa Botter'de

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İBB Miras’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucu Beyoğlu hafızasının simge yapılarından Casa Botter, “Botter Sergileri” serisinin dördüncüsü sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan küratör Levent Çalıkoğlu, Solo Botter sergilerinin amacının bugün artık aramızda olmayan Türk modern sanatının sanatçılarının bir ölçüde retrospektiflerini gerçekleştirmek, onların hatırlarını yaşatmak, onlara ait eserlerle bugün yeni bir ilişki kurmak ve bununla beraber Türkiye'nin modern tarihine ait bir hafıza alanı oluşturmak olduğunu belirtti. Bu sergilerin dördüncüsü “Solo Botter: Burhan Uygur” başlığıyla sanatseverlerle buluştu. Açılışa katılan Burhan Uygur'un eşi Vesile Uygur, Burhan Uygur'un eserlerinin sanatseverlerle yeniden buluşturulduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

Levent Çalıkoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, 1992 yılında aramızdan ayrılan Burhan Uygur’un farklı dönemlerde yaptığı eserlerinden oluşan özel ve kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Atölye ortamı yerine sokağın çok renkli ve tesadüfe açık enerjisini bir yuva olarak gören Burhan Uygur, kendisiyleı özdeşleşmiş deri çantasında taşıdığı defter ve boyaları ile gördüğü ince duyarlılıkları yer ve zaman fark etmeksizin anında resmetmeyi tercih eden özel bir sanatçı olarak tanımlanıyor.

Renk, leke ve çizgiyle düş ile gerçeği iç içe geçiren ressam, "şiirsel bir atmosfer yaratan bir gezgin" olarak anılıyor. Kuvvetli gözlem gücü ile yaşadığı her anı ve hikayeyi resminde anlamlandırmak ve yaşatmak isteyen Uygur, anın içindeki hüznü, sevgiyi, güzelliği, melankoliyi, dostluğu ve aşkı renklerin ışığına yansıtıyor.

EDEBİYAT VE RESMİN BULUŞMASI

Türk resminin 1970-1990 döneminde iz bırakan en önemli sanatçılarından biri olan Burhan Uygur, resim üretimini atölye ortamı yerine sokakta, bir dost meclisinde, bazen bir meyhane masasında, her zaman yanında olan defter ve boyaları ile adeta yaşamının bir yansıması olarak kayda alması, anı resimlemesi Uygur'un çalışmalarının en farklı yönünü oluşturuyor.



Türkiye'de özellikle 50-60-70’li yıllarda resim sanatıyla şiir ve edebiyat arasındaki büyük bir bağı eserlerine yansıtan Uygur, resimlerinin içine yerleştirdiği notlar, dizeler ve şiirler ile anlatmak istediği hikâyenin görünmeyen bir yüzünü yansıtıyor.



İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde düzenlenen “Solo Botter: Burhan Uygur” sergisi, 20 Mayıs'a kadar Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.