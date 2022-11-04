04 Kasım 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Devlet Tiyatrosu Stüdyo Sahnesi’nde ünlü İsveçli sinema yazarı ve yönetmeni Ingmar Bergman’ın film senaryosu olarak yazdığı, Bénédicte Acolas’ın tiyatroya uyarladığı tek kişilik oyun “Bir Ruhun Hikâyesi” 1 Kasım Salı günü prömiyer yaptı.

İpek Özgüven’in çevirisiyle tek perde 65 dakika olarak Derya Özer’in dramaturgisi ve Serap Eyüboğlu rejisiyle sahneye konan oyunda, Zeynep Erkekli hayatları konfor içinde geçen kadınların bile bir küçük eksik bakışla ruhlarının nasıl bin bir parçaya bölündüğünü Viktoria rolünde başarıyla sahneye taşıyor.

"O KADINLARA SARILDIM"

Usta oyuncu gerçeklerden kaçıp hayallerine sığınan ve hayallerinden sıyrılıp acı gerçekle yüzleşen, yaşamla ölüm arasında “uyumak istemiyorum” diyen kadınları rejinin vazgeçilmez bir parçası olan, destek aldığı ve ustalıkla kullandığı 360 derece dönen spiral merdiven üzerinde ince geçişleri güçlü oyunculukla canlandırıyor.

Zeynep Erkekli, “Bir Ruhun Hikâyesi”nin oyunculuk kariyerindeki önemini şu sözlerle ifade etti: “Sonuçta ben hayatını sadece tiyatro sanatına adamış bir oyuncuyum. Tabii ki yolumu aydınlatan birçok sinema yönetmeni hayatımın parçaları haline gelmiştir. Hayatı bu kadar anlayan Bergman’ın bir eseriyle sahnede olmak beni çok şanslı kıldı. Hem de saniyede onlarca kadının yok edildiği bir dünyada çaresizce yaşıyor olmanın acısını taşıyorken bu oyun bana iyi geldi. Çünkü böylesine uzun şiirsel bir metinle sahneden o kadınlara hürmetle sarılabildim.”

Oyunun Akın Yılmaz’ın ışık tasarımıyla daha da anlam kazanan, dekor ve sahne açılır açılmaz temayı hissettiren kostüm tasarımı Gülhan Kırçova, oyunun etkisini artıran koreografi Gizem Bilgen ve müzik Türkü Deyiş Çınar imzasını taşıyor.

Üsküdar Stüdyo Sahnesi’nde Viktoria’nın, artık karmaşık bir hale gelen anılarındaki acılarını, mutluluklarını, kayıplarını, ayrılıklarını, 17 Kasım’a dek izleyebilirsiniz.