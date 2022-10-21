İBB Şehir Tiyatroları'na 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde 5 ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 19 Ekim akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nden, 5 ödüle birden değer görüldü.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 17:10
İBB Şehir Tiyatroları'na 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde 5 ödül
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Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören, kostümlerinden müziğine, oyuncu performansından sahne tasarımına 7 dalda ödüle aday gösterilen İBB Şehir Tiyatroları, Afife Tiyatro Ödülleri’nden 5 ödüle değer görüldü.

* Yapı Kredi Özel Ödülü Zihni Göktay’a,

* Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Engin Uludağ’a,

* Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Aslı Öngören’e,

* Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen’e,

* Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Eylül Gürcan’a verildi.


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