İBB Şehir Tiyatroları'na 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde 5 ödül
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 19 Ekim akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nden, 5 ödüle birden değer görüldü.
Sahnelediği
klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören,
kostümlerinden müziğine, oyuncu performansından sahne tasarımına
7 dalda ödüle aday gösterilen İBB Şehir Tiyatroları, Afife
Tiyatro Ödülleri’nden 5 ödüle değer görüldü.
* Yapı Kredi Özel Ödülü Zihni Göktay’a,
* Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Engin Uludağ’a,
* Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Aslı Öngören’e,
* Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Gökhan Şeşen - Burhan Şeşen’e,
* Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü İki Efendinin Uşağı’yla Eylül Gürcan’a verildi.
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