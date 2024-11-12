“BİR SOKAK KEDİSİ” başlıklı sergi hayvan katliamlarının gölgesinde sanat severlerle buluşuyor

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:10

Özge Gökbulut Özdemir’in “Bir Sokak Kedisi” İsimli Sergisi 15 Kasım tarihinde Krişna Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Sanatçı Özge Gökbulut Özdemir, önceki çalışmalarında soyut ve spontan varoluşa odaklanarak doğa ve insan arasındaki ilişkiyi ele alırken “BİR SOKAK KEDİSİ” isimli sergisinde evrimsel süreçte vahşi doğadan kopup insanla aynı alanı paylaşan kedi imgesine odaklanmakta; insanın çevresiyle ve doğayla ilişkisini bu kez bir kedi üzerinden sorgulamaktadır.

Sokak hayvanlarına yönelik katliamların gölgesinde gerçekleşen bu sergide sanatçı, insanlığın, şehirlerin, sokakların kedi ile kurduğu ilişkiyle birlikte kedinin bağımsız, özgür, karakterinden ödün vermeyen doğasını, kişisel tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak gördüğü ve kedilerden korkarken korkularından arınmak adına sahiplendiği kendi kedisi üzerinden ele almaktadır. Sanatçı, sokak kedisini, evcilleşmiş bir hayvanın çevresiyle, insanla kurduğu ilişkinin ötesinde; özgürlük, mücadele ve varoluşun temsili olan bir varlık olarak görmekte ve hem insanın hem de kedinin “vahşi” sokaklarda yaşadığı mücadeleyi vurgulamaktadır.

Plastik dilin yanında şiirlerin ve metinlerin de yer alacağı bu sergide; bugünün, dünün ve yarının dünyasında tüm yaşam ve varoluş mücadelelerini ve insan eliyle gerçekleşen tüm katliamların yarattığı derin acıyı izleyiciyle birlikte yeniden hissederken; sanatçı günümüzde yaşanan tüm olumsuzlukları “kediden korkardım ben eskiden, şimdi insandan korkuyorum” diyerek özetlemektedir..

Serginin sunuş yazısında, Hacettepe Öğretim Üyesi Prof. İsmail Ateş “Günümüz Türk resminin en üretken ve deneyci, orta kuşak sanatçılarından biri olan Özge Gökbulut Özdemir, “soyut ifadeci” olarak nitelendirilebilecek kendine özgü, zaman zaman somut ögeler, kolaj, çizim ve fotoğrafın da dahil edildiği, alışılagelenin dışındaki soyutlamaları ve soyut resimleriyle tanınmaktadır. Özge’nin zaman ve an vurgusunu akılda tutarak, soyut sanatın temelde sanatçının bilinçaltı ve iç evreninin somut ürünü olduğunu vurgulamak gerek.” demektedir.

Sergi 15 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında görülebilir.

Krişna Sanat Merkezi, Kenedy Cad. No:29/3 Kavaklıdere Ankara