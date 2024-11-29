'Bir Tasarım Problemi' son edisyonunu yaptı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 18:48

Güncelleme: 29.11.2024 - 18:51

Tasarım tutkunlarını bir araya getiren ve ilham verici hikayelerle buluşturan, ArcheThink tarafından kurulan “Bir Tasarım Problemi”, beşinci ve bu sezonki son edisyonunu Zorlu PSM Sky Lounge'da yaptı. Dünya çapında tanınan, tasarım vizyonerleri arasında yer alan endüstriyel tasarımcı ve kullanıcı deneyimi tasarımcısı Mehmet Mehmetalioğlu, mimar Tuğçe Rizeli ve mimar Koray Duman’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; konuşmacılar, insan, mekan ve duygular arasında köprü kuran tasarımlara ışık tuttu.

Her etkinliğinde, seçilen bir projeye ve karşılaşılan bir probleme yaratıcı çözümler bulan tasarımcıların hikayelerine odaklanan “Bir Tasarım Problemi” son edisyonunda üç tasarımcıyı ağırladı. “Tasarım ile bir araya gelmek” teması ekseninde ArcheThink kurucusu Selin Uysal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan tasarımcı Mehmet Mehmetalioğlu “Sevdiklerine Açılan Kapı”, mimar Tuğçe Rizeli Bilgi “Algı Oyunu”, mimar Koray Duman ise “Mekana Ulaşmak” isimli sunumlarıyla seçtikleri projelerde karşılaştıkları problemleri ve bu problemlere getirdikleri özgün çözümleri katılımcılarla paylaştı.

'BİR MOBİLYA YALNIZLIK HİSSİNİ GİDEREBİLİR Mİ?'

Etkinliğin ilk sunumunu yapan Mehmet Mehmetalioğlu, “Sevdiklerine Açılan Kapı” başlıklı konuşmasında; yurt dışında yalnız yaşayan bireylerin günlük yaşamlarında sevdiklerinden uzak olmanın getirdiği duygusal izolasyonu ele aldı. Bireylerin, özellikle eve girdiklerinde yalnızlık hissinin yoğunlaştığına ve bu durumun psikolojik etkiler doğurabildiğini ifade eden Mehmetalioğlu, bu sorunu çözmek üzere yola çıktığı tasarımının ayrıntılarını aktardı. Bir mobilya yalnızlık hissini giderebilir mi sorusunu yanıtladı.

ESTETİK KOPUKLUK VE MEKAN BÜTÜNLÜĞÜ

Etkinliğin ikinci konuşmasını gerçekleştiren mimar Tuğçe Rizeli Bilgi, “Algı Oyunu” sunumuyla mekanlarda kapalı ve açık alan tasarımı arasındaki kopukluğu giderme problemini ele aldı. Restoran ve sosyal mekanlarda kapalı ve açık alanlar arasındaki estetik kopukluğun, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini belirten Bilgi, “Doğru hikayeyi mekanda deneyimletebildiğimizde, istediğimiz atmosferi yaratabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

MoMA PS1 MÜZESİNDE BİR TÜRK MİMAR

Etkinliğin son konuşmacısı mimar Koray Duman ise, “Mekan’a Ulaşmak” isimli sunumuyla, New York’ta bulunan MoMA PS1 müzesindeki ulaşılabilirlik problemini ve çözüm yaklaşımını anlattı. MoMA PS1 müzesinin, topluma karşı mimari olarak izole bir duruş sergilediğini ve müzenin giriş alanlarının yeterince davetkar olmaması sebebiyle ziyaretçilerin içeri girmekte çekingen davrandığını ifade eden Duman, “PS1 mimari olarak etrafında çok izole bir yapıydı. Bu nedenle müzenin erişilebilirliğini artırmak için beton duvarları açıklıklarla yeniden tasarladık. Müzenin avlusunu yeşilliklerle ve oturma alanlarıyla donatarak sosyal bir ortam oluşturduk. Ayrıca, müzedeki kitabevi ve kafeyi birleştirerek çok amaçlı bir kullanım alanı sunduk. Bu çözüm, müzenin hem sanatseverler hem de mahalle sakinleri için ulaşılabilir ve sıcak bir mekan haline gelmesini sağladı.” dedi.