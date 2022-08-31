"Bir Umut" filmi, Moskova Film Festivali'nde seyirciyle buluştu

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:42

"Bir Umut" filmi, başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı filmin senaryosu ise Anton Çehov'un "Martı" adlı tiyatro oyunundan esinlenerek Ümit Köreken ile Nursen Çetin Köreken çifti tarafından kaleme alındı.

Dante'nin "İlahi Komedya" adlı eserinin "Inferno" (Cehennem) bölümünden bir kısım, orijinal Latince metniyle, Ozan Türkyılmaz tarafından film için özel olarak bestelendi.

Müzikleri karakterlere özel bestelenen filmin konusu kısaca şöyle:

"Sinema filmlerinde rol almak isteyen oyuncu Umut ile eşi Asiye, kendi kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Umut, 14 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa'da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Annesiyle 20 yıl hiç görüşmeyen Umut, sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa'ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi, hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa'ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait tüm travmalarıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalan Umut'un yaşamı beklenmedik durumlarla 42 saat içinde alt üst olur."