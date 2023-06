Uluslararası Caz Festivali başladı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 17:36

Güncelleme: 15.06.2023 - 17:36

Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Uluslararası Caz Festivali” başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin teması Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına “Caz ve Özgürlük” olacak. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Metreküp Bodrum ile Bodrum Ticaret Odası gibi mekânların ev sahipliği yapacağı festival 15-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverleri ağırlayacak.

Festivalde konserlerin yanı sıra, “Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni” ile caz eğitimleri ve söyleşiler de düzenlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Rodos Caz Festivali’nden de karşılıklı sanatçı değişimi yapılacak olan 7. Bodrum Uluslararası Caz Festivalinin açılış töreni 12 Haziran’da basın tanıtım toplantısı ve plaket töreniyle gerçekleşti.

Kerem Görsev Trio

15 Haziran 21:00

1996 yılında Caz Derneği’nin ilk etkinliğinde verdikleri konserden bu yana üretmeye ve performanslarına devam eden Kerem Görsev Trio, festivalin 7. yılında, “Lost Ghost” ve “Meeting Point” albümlerinden parçalar ile Açılış Konserinde izleyicilerle buluşacak.

Dimitri Vassilakis

17 Haziran 19:00

Uluslararası üne sahip olan saksofon sanatçısı, akademisyen ve besteci Dimitri Vassilakis, 7. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında, Dibelkihan Kültür ve Sanat Köyü’nde yapılacak masterclass ile caz severler ile paylaşacak. Etkinlik ücretsizdir.

Maria Manousaki Trio

17 Haziran 21:00

Yunanistan’ın sanatçılarından olan Maria Manousaki, 7. Uluslararası Bodrum Caz Festivali kapsamında Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde sahne alacak.

Cazda Özgürlük ve 100. Yıl Söyleşisi

18 Haziran 20:00

Moderatörlüğü Özlem Oktar Varoğlu'nun yapacağı söyleşi Caz Derneği Youtube kanalında yayınlanacak.

Nuri Bilge Ceylan - Taşra Üçlemesi Caz Projesi

18 Haziran 21:00

Altın Palmiye sahibi ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın, Taşra Üçlemesi olarak adlandırılan “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı” ve “Uzak” filmlerinden özen ile seçilmiş on bir sahne üzerine bestelenen caz parçalarından oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi sanatseverlerle buluşacak.

Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Sergi Açılışı, Murat Arkan Dinletisi

19 Haziran 18:30

Muğla SKÜ GSF. Grafik Bölümü öğrencilerinin 7. Bodrum Caz Festivali, için hazırladıkları tasarımların sergileneceği ve ödül töreninin gerçekleşeceği etkinliğe usta sanatçı Murat Arkan gitar dinletisi ile eşlik edecek.

Eftal Köklü ile Cazda Özgürlük Söyleşisi

19 Haziran 19:00

Caz Derneği Bodrum Temsilcisi Erhan Yürüt'ün caz dünyasının tanınmış uzmanlarından değerli Eftal Köklü ile gerçekleştirdiği söyleşi, Siyahi Afrikalıların özgürlük özlemlerini blues aracılığıyla ifade etmelerine dayanan cazın, hem biçim hem de ruh olarak özgürlüğü simgeleyen bir müzik türü olarak evriminden bahsederken ayrıca özgürlük arayışıyla eşanlamlı olmaya devam eden cazın yerelleşmesi ve evrensel çekiciliğinin büyüleyici kesişiminin de altını çiziyor ve caz ve insan ruhu arasındaki silinmez bağı kutlayarak caz severlerle buluşacak.

Hakan Başar Trio

20 Haziran 20:00

13 yaşında ilk albümü "On Top Of The Roof ve 14 yaşında "Hub Art Special Edition Single with Jimmy Haslip and Will Kennedy" caz çalışmalarıyla kendini uluslararası platformda tanıtan Hakan Başar, Bodrum Caz Festivali’nde ilk kez sahne alıyor.

Caz Derneği Yaşam Boyu Caz Ödülleri

21 Haziran 20:00

Gecenin ilk bölümünde ülkemiz cazına emekleri olan Bodrum’a yerleşmiş sanatçılara “Caz Derneği Yaşam Boyu Caz Ödülleri” sunulacak. Bodrum’da ilk kez gerçekleştirilen bu ödül töreninde 2023 yılında 60 yaşın üzerinde olan İlham Gencer, Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Hakan Behlil, Can Kozlu, Aşkın Arsunan gibi caz duayenlerine ödülleri sunulacak.

Ayşe Gencer Anma Konseri

21 Haziran 21:00

Ayşe Gencer’in anısına yapılacak konserde, Neşet Ruacan’a sahnede bir çok ustanın yanı sıra ünlü caz vokali Sibel Köse ve 2022 yılı Nardis Vokal Yarışması’nda 1. olan Efe Erdem eşlik edecek.

Zafer Çebi Quartet feat. Didem Kasal Esentürk

22 Haziran 21:00

Didem Kasal Esentürk, ünlü caz piyanisti Zafer Çebi’nin aranjörlüğünü yaptığı bu projede, solist olarak Zafer Çebi Quartet’e eşlik edecek.

Neşet Ruacan ile Caz Armonileri

23 Haziran 17:00

Quartet’i ile 7. Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nde sahne alan caz duayeni Neşet Ruacan, Caz Armonileri üzerine olan Masterclass’ı ile Erkan Oğur Müzik Okulu’nda caz severler ile buluşacak.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

23 Haziran 21:00

Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars grubuyla vereceği konserde dinleyenleri eğlenceli bir yolculuğa çıkartacak.

Aşkın Arsunan Quintet

25 Haziran 21:00

7. Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nin kapanış konserinde, Aşkın Arsunan Quintet sahne alacak. Deneyimli müzisyenler, keyifli bir kapanış gecesinde cazın mavi notaları ile izleyicisine seslenecek.