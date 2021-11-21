Biret'ten yeni bir armağan

21 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Çok az sayıdaki bu başarılı örneklerin arasında müzik kariyerini zaman içinde daha da olgunlaştırarak sürdürmüş bir İdil Biret örneği uluslararası müzik dünyasının hayranlıkla dolu ilgisini hep çekmiştir. Piyanonun rahlesine oturduğu andan itibaren, sergilediği hareket rahatlığı, ses olgusunun dinleyiciye yoğun haz verecek düzeye yükseltilişindeki yaratıcılığı ve bunlara ek olarak benzersiz güçteki bir bellek ile notaya bakmadan müziğin ruhunu okuyabilme ve dillendirme becerisi İdil Biret’i çok uzun yıllar dünya müziğinin en üst noktalarında bir yerlerde tutmuştur, tutmaktadır.

HİÇBİR PİYANİSTTE RASTLANMAZ

En zor beğenir uluslararası müzik kritiklerinin konsertist piyanist olarak beğenisini toplamaya devam ederken İdil Biret aynı zamanda olağanüstü yoğunlukta ve üstün başarı çizgisinde bir uzunçalar (LP), kompakt disk (CD) yayın etkinliklerinin de içinde olmuştur. Çeşitli firmalar adına yapıp sonradan İdil Biret Arşivi (IBA) başlığı altında yayımladığı CD’lerinin sayısının, günümüze kadar hiçbir piyanistte rastlanmamış, 140 mertebesine ulaşmış olduğu da hatırlanmalıdır.

Bu benzersiz yoğunluk ve üstün müziksel nitelik taşıyan olağanüstü yaratıcılık yoğunluğu içinde İdil Biret’in 2021 yılı ikinci yarısında yayımlanan çok ilginç ve başarılı bir albümü müzik dünyamızın dikkatini yeterince çekemedi. Ülkemizdeki sanat ortamında ve uluslararası çevrelerde “Covid” salgını etkilerinin tam ortadan kalkmadığı bir yaz dönemine rastlaması, bu yeni olağanüstü albümün dikkatlerden biraz kaçmasına yol açmıştır. ABD müzik dünyasında saygınlığa sahip, önemli bir müzik eleştirmeni olarak bilinen Lynn René Bayley’in, The Art Music Lounge dijital dergisinde Biret yorumlarının ince ayrıntılarına inerek yayımladığı dikkat çekici yazının altı çizilmelidir.

‘TÜRK PİYANO ESERLERİ’

Biret’in bu yeni albümü, çağdaş Türk müziğindeki gelişmeleri tarihsel akışı içinde yansıtacak biçimde düzenlenmiş olup “İdil Biret: Türk Piyano Eserleri/Best of Turkish Piano Music” adıyla müzik ortamına yönlendirilmiştir. Dört CD’den oluşan bu albümde çağdaş Türk piyanosu denildiğinde üzerinde durulması gereken çeşitli değerli bestecilerimizden fikir verici ve birbirini tamamlayıcı örnekler seçilmiş bulunmaktadır. Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, İlhan Usmanbaş, Muammer Sun gibi toplumumuzun saygı ile andığı bestecilerin piyano yapıtlarından seçkiler birlikte yer almaktadır. Ayrıca Çetin Işıközlü, Nevit Kodallı, İlhan Mimaroğlu, Ateş Pars gibi ülkemizdeki sanatsal kültürel oluşumlardaki gelişmelere duyarlı, tutkulu müziksever çevrelerde iyi biliniyor olmakla birlikte genel kamuoyunun daha az tanıdığı değerli bestecilerimize de anlamlı bir yer ayrıldığı gözlenmektedir. Ertuğrul Oğuz Fırat, müzikoloji dünyamızda üzerinde zaman zaman durulmuş, ama belli bir ilgi sürekliliği yaratılamamış bir diğer önemli müzik insanımız olup İdil Biret’in seçkileri arasında ona da geniş yer verilmiş oluşu saygılı bir davranış niteliği taşımaktadır.

CUMHURİYETİN DESTEĞİ...

Ünlü müzik eleştirmeni Lynn R. Bayley’in yukarıda adı geçen yazısında, İdil Biret’in piyanistlik üstünlüklerini ve öncelikle derin yorumculuğunun altı çizilmektedir. Çağdaş Türk klasik müziğinin gelişme çizgisine, albümde yer alan yapıtların beste ayrıntılarına da inilerek değinilmektedir. İdil Biret, deha düzeyindeki yeteneklerinin yanı sıra Cumhuriyet Türkiyesi’nin hem bilim ve hem de sanat alanında yetenekli genç insanlara verdiği desteklerin de bir ürünüdür. Bu oluşumların karşılığında da beklentilerin de ötesine geçmiştir. Yeni bir yaş gününün yaklaştığı sıralarda bu olağanüstü yeni albümünün Atamızın anısına sunulmuş ve müzik dünyamız için çok değerli bir armağan olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle uzun yıllardır kuvvetli, güzel bir dostluk sürdürdüğümüz İdil Biret’e en içten duygularımı iletiyor, başarılarının hep devam etmesini diliyorum.