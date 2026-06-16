Bizans sempozyumu günümüz tartışmalarına ufuk açtı

10-12 Haziran günleri arasında altı ana oturum olarak düzenlenen sempozyumun sunuş konuşmasını Metropolitan Müzesi’nde bu alanda birçok sergi düzenlemiş olan Mary ve Michael Jaharis Bizans Sanatı Küratörü Dr. Helen Evans yaptı.

Sempozyum Onursal Başkanı Ömer Koç’un Türkiye’de Bizans dönemine yönelik araştırmaların yaygınlaşmasına çaba sarf eden Sevgi Gönül’ü (1938-2003) andığı konuşmasıyla başlayan ikinci günde Bizans Sınır Topraklarında Dinamikler; Yeni Siyasal Yapılar; Bizans Algısı ve Temsili ana temalı oturumlar yapıldı. Sempozyum üçüncü günün sonunda Prof. Dr. Anthony Eastmond' un (Courtauld Sanat Enstitüsü) yaptığı değerlendirme konuşması ile sona erdi.

Geç antikçağ’dan erken modern döneme uzanan sempozyum, geniş tarihi aralıkta “sınır” probleminin yerelde ve merkezde nasıl algılandığını arkeolojik materyaller ve tarihi detaylar, farklı tarihi dönem ve bölgelerden örneklerle tartışmaya açtı.

Yerelde insanların siyasi sınırların değişmesinde neyi fark edip neyi fark etmediği üzerinde duruldu. Bölünmeleri de engelleyen dinsel, dilsel, mimari bir kültürel ağının varlığı, sınırların sadece vergi toplayıcıların kafasında olduğu bilinen gerçeği bilimsel çalışmalarla da ortaya kondu.

Komşuluk perspektiflerini ön plana çıkaran sempozyum, günümüz sınırlarının kavramları ve gerçekleri üzerine devam eden çalışmalar için de ufuk açıcı oldu.