Buz Devri'nin 6. filminde efsane seslendirme kadrosu yer almayacak: Nedenini Yekta Kopan açıkladı
Türkiye'de de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan animasyon serisi Ice Age'in (Buz Devri) yeni filminden, serinin hayranlarını oldukça üzecek bir haber geldi. Daha önceki 5 filmde de seslendirme kadrosunda bulunan Yekta Kopan, kendisiyle beraber Haluk Bilginer ve Ali Poyrazoğlu'nun da filmde yer almayacağını açıkladı.
İlk olarak 2002 yılında izleyiciyle buluşan Buz Devri animasyon serisinin, Türkiye'de çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri seslendirme kadrosuydu. Filmin ana karakterlerinden Mamut Manny'i Ali Poyrazoğlu'nun sesiyle, Kaplan Diego'yu Haluk Bilginer'in sesiyle, günümüzde soyu tükenmiş olan devasa tembel hayvan Sid'i ise Yekta Kopan'ın sesiyle izledik. Filmler hafızlara bu sesler ile kazındı. Özellikle Sid'in meşhur "Hanım hanım bunlar benim yavrularım!" repliği gibi, filmin Türkçe replikleri dillere pelesenk oldu.
EFSANE KADRO YENİ FİLMDE YOK
Buz Devri hayranlarını üzecek haber, Yekta Kopan'dan geldi. Kopan serinin 6. filminde kendisinin, Ali Poyrazoğlu'nun ve Haluk Bilginer'in yer almayacağını söyledi.
"Ice Age/Buz Devri filmlerini takip edenler biliyor; altıncı film geliyor. Bu yazıyı, serinin altıncı filmini bekleyenleri bilgilendirmek ve durumdan haberdar etmek için yazıyorum. Bu yeni filmin seslendirme kadrosunda -büyük ihtimalle- Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve ben olmayacağız. Sonra söyleneceği başta söyledim, şimdi biraz da durumu anlatayım" diyen Kopan, 6. filmin sinemalarda gösterime girmeyeceğini, Disney'in dijital platformunda gösterileceğini bu nedenle de seslendirmeye ayrılan bütçenin çok düşürüldüğünü açıkladı:
SEBEBİNİ YEKTA KOPAN AÇIKLADI
"Ve geldik altıncı filme… Bu film, Disney platformunda gösterilecekmiş. Bildiğim kadarıyla sinemalarda oynamayacak. Normaldir, günümüzde dijital platformlar izleniyor. Yani insanların bu filmi izleyebilmeleri için Türkiye’ye yeni giriş yapacak bu platforma üye olmaları istenecek. Filmin seslendirme süreci için kayıtları Türkiye’de alacak firma ile ön görüşmeler yapıldı. Ama bu görüşmelerde Disney tarafının fiyat politikası önceki beş filmdeki gibi değildi. İşin bütçe kısmına çok girmeyeceğim. Ama madem böyle bir yazı yazdım dürüstçe söyleyeyim. Bu film için önerilen ücret, önceki hakedişlerimizden oldukça aşağıdaydı. Hele bir de dolar kuru üstünden düşünecek olursak…"
Yekta Kopan'ın kendi web sitesinde yazdığı ve Twitter hesabında duyurduğu bu haberin ardından, serinin hayranları üzüntülerini dile getirdi. Bir çok sosyal medya kullancısı, seslendirme kadrosu değişirse filmin bütün anlamını kaybedeceğini belirtti.
Ice Age/Buz Devri filmlerini takip edenler biliyor; altıncı film geliyor. Bu yeni filmin seslendirme kadrosunda -büyük ihtimalle- Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve ben olmayacağız. @halukbilginer_ @alipoyrazoglu https://t.co/lciwfp2fgX— Yekta Kopan (@yektakopan) December 19, 2021
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