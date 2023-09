BluTV yeni sezona hazır

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:45

Türkiye’nin en büyük yerli dijital platformu BluTV, önceki akşam özel bir gece organize etti. Hem platform açısından başarılı geçen yılı kutlamak hem de yeni sezon planlarını paylaşmak amacıyla düzenlenen geceye, BluTV’ye özel yapımlarda yer alan oyuncular ve sektörden isimler katıldı.

Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede sahneye çıkan BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, platformun geçen yıl ciro bazında yüzde 120 oranında gelir elde ettiğini, üye sayısında da yüzde 62’lik bir büyüme olduğunu açıkladı. Oflaz, “İstikrarlı şekilde yükselen başarı grafiğimizin arkasında BluTV ailesinin genç ve dinamik ekibi olduğu kadar yine siz değerli partnerlerimizin, iş ortaklarımız, oyuncularımız kısacası bu gece burada bizimle olan tüm katılımcıların payı var” diye konuşurken 2016 yılında Aydın Doğan Yalçındağ’ın vizyonuyla kurulan BluTV’nin gelecek dönemdeki yeni projelerden bahsetti.

YAPIMLARIN TEMASINA İLGİ

Özellikle son yıllarda “Magarsus”, “Doğu”, “Prens”, “Sıfırbir” gibi beğenilen orijinal yapımlara imza atan BluTV, Warner Bros Discovery ile kurulan ortaklık sonrası, HBO’nun “Succession” ve “The Last of Us” gibi sevilen dizilerini de bünyesine katmıştı. Lansman gecesinde her bir yapımın temasına göre kurulan alanlar davetlilerin büyük ilgisini çekti. Sıfırbir dizisinin alanında tadımlık kebap, Magarsus’un alanında ise portakal suyu dağıtıldı.

Gecede bu yıl izleyiciyle buluşacak devam sezonları ve yeni içeriklerin de duyurusu yapıldı. Buna göre İlk Göktürk ve Deneme Çekimi (Aslı İnandık başrolde) yılın yeni yapımları olacak. Sokağın Çocukları, İlk ve Son, Kıyma, Prens, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi dizilerinin devam sezonları ise izleyiciyle buluşacak.