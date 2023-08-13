BluTV ve Gain'den üyelik ücretlerine zam
Dijital video platformları BluTV ve Gain, üyelik ücretlerine zam yaptı. İşte son fiyat güncellemesiyle birlikte yeni abonelik ücretleri...
Yerli dijital video platformları BluTV ve Gain, abonelik ücretlerini güncelledi.
En son Eylül 2022 tarihinde zam yapan BluTV, abonelik ücretlerinde yüzde 100 artış gerçekleştirildi.
BluTV tarafından yapılan zam ile birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseltildi. Yıllık abonelik ücreti ise ayda 49,90 TL (x12 = 598,80 TL) oldu.
Platformda, aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL'ydi.
2 KATTAN FAZLA ARTIŞ
Bir diğer yerli dijital platform olan Gain'de üyelik ücretlerinde fiyat artışına gitti.
Platformun aylık ücreti 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseltildi.
Ayrıca 20 Ağustos'a kadar deneme paketi sunan GAİN'e ilk kez kayıt olan kullanıcılar ve mevcutta Premium aboneliği olmayanlar 1 TL'ye bir aylığına abone olabiliyor. GAİN'in öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 11,90 TL.
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