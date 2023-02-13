BluTV'den Okan Bayülgen'li yardım yayını

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:57

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:57

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu ana kadar 29 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; depremzedeler için yardım seferberliği de devam ediyor.

Son olarak; dijital yayın platformu BluTV, bugün "Yaralarımızı Sarıyoruz" etiketiyle bir deprem yardım programı düzenleyeceğini duyurdu.

Okan Bayülgen moderatörlüğünde düzenlenecek yayına platformun dizi ve filmlerinde oynayan oyuncular da destek verecek.

"HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"

BluTV'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkece yaşadığımız büyük felaket karşısında BluTV ailesi olarak ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte sarabilmek ve daha çok kişiye yardım ulaştırabilmek adına pazartesi günü 19.30’da BluTV YouTube kanalımızda Okan Bayülgen’in moderatörlüğünü yapacağı, özel konuklarımızdan, gönüllerimize birçok destekçimizin katılacağı canlı yayınla hep birlikte olacağız.

Yardım yayınımız NetD’nin yayın desteği ile beraber NetD’nin YouTube kanalından da izlenebilecek. Depremden etkilenen yurttaşlarımız için gerçekleştireceğimiz bu yayında herkesin desteklerini bekliyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz.”

BluTV ofisinde yapılacak yayında bağışlar AHBAP, Kızılay ve AFAD olmak üzere 3 sivil toplum kuruluşunun hesap numaralarına yönlendirilecek.