Boğaz'dan Nil'e 'Suyun Kıyısında' bir portre: Halil Paşa

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” başlıklı yeni sergisini bugün düzenlenen basın toplantısı ile ziyarete açtı. Açılışta, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu Ersöz ve küratör Dr. Özlem İnay Erten sergi hakkında ayrıntılı bilgiler verirken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğünde hazırlanan sergi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemin en önemli ressamlarından Halil Paşa’yı yalnızca usta bir portre ve manzara ressamı olarak değil; yeni bir “görme biçimi”nin kurucularından biri olarak konumlandırıyor.

Sanatçının yaşamı ile üretimi arasındaki ilişkiyi arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleri eşliğinde kapsamlı bir çerçevede ele alan sergi, ilk bakışta kronolojik bir akış izlenimi verse de, asıl gücünü mekânlar, ilişkiler ve üretim çevreleri üzerinden kurduğu katmanlı kurgudan alıyor. Beylerbeyi’ndeki çocukluk yıllarından Paris atölyelerine, Boğaziçi kıyılarından Nil sahillerine uzanan bir rota, izleyiciyi sanatçının dünyasında dolaştırıyor.

ASKER RESSAMLAR KUŞAĞINDA BİR EŞİK

19.yüzyılda Osmanlı ordusunun modernleşme süreciyle gelişen teknik temelli resim eğitimi, Halil Paşa’nın sanatının omurgasını oluşturuyor. Mühendishâne’de aldığı disiplinli eğitim, özellikle peyzaj ve natürmortlarında görülen yapısal sağlamlığın temelini atıyor. Ancak sanatçıyı benzerlerinden ayıran, bu akademik temeli izlenimci bir ışık ve renk duyarlılığıyla dönüştürmesi.

Serginin önemli eşiklerinden biri ise Paris dönemi. École des Beaux-Arts çevresindeki eğitim süreci ve Jean-Léon Gérôme atölyesindeki deneyim, Halil Paşa’nın portre tekniğini uluslararası bir düzleme taşıyor. 1889’da Paris’te düzenlenen Exposition Universelle’de Madam X portresiyle kazandığı bronz madalya ve ödül belgesi, sanatçının uluslararası görünürlüğünün somut tanıkları olarak izleyiciyle buluşuyor.

'KIYI'NIN ESTETİĞİ

Sergiye adını veren “suyun kıyısı/kıyı” kavramı, Halil Paşa’nın İstanbul resimlerinde belirginleşiyor. Göksu ve Küçüksu’dan Fenerbahçe ve Bostancı’ya uzanan sayfiye yaşamı, su yüzeyindeki ışıkla birlikte resimlerde zamansız bir atmosfere dönüşüyor. Figürü bütünüyle terk etmeyen sanatçı, figürlü peyzajlarda gündelik yaşamın ritmini manzaranın dinginliğiyle dengeliyor.

EDEBİYAT DÜNYASI İLE KESİŞEN YAŞAM

Halil Paşa’nın sanat pratiği yalnızca tuvalle sınırlı değil. Edebiyatımızın ilk resimli romanı olma özelliği taşıyan Recâizâde Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası için hazırladığı illüstrasyonlar, sanatçının anlatı kurma becerisini gösteriyor. Dönemin basın organlarında ve Servet-i Fünûn çevresinde yer bulan çalışmaları, onun sanat ortamındaki görünürlüğünü ve entelektüel çevrelerle kurduğu bağı da ortaya koyuyor.



Halil Paşa’nın 1898 yılında Servet-i Fünûn’un kapak sayfasında yayımlanan, Beylerbeyi’ndeki atölyesinde çekilmiş fotoğraf. Servet-i Fünûn, No: 368

NİL KIYILARINDA YENİ BİR ATMOSFER

Sanatçının Mısır yılları ise serginin sürprizli bölümlerinden. Bu dönem, Halil Paşa’nın resminde yeni bir ışık rejimi yaratıyor. Nil kıyılarında üretilen peyzajlar, İstanbul’daki su temasıyla benzerlik kurarken, yerel mimari ve gündelik yaşam sahneleriyle farklı bir renk skalasına açılıyor.

AÇIK ATÖLYE İLE DENEYİM ALANI

Sergi, yalnızca bir eser seçkisi değil; mektuplar, fotoğraflar, desen defterleri ve basın kupürleriyle dokümanter bir zemin de kuruyor. Bu yönüyle Halil Paşa’nın üretimini estetik bir çizginin ötesinde, ziyaretçileri Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kültürel dönüşüm bağlamında düşünmeye çağırıyor.

Pera Müzesi’nin 3. katında yer alan ve sanatçının stüdyosundan esinle tasarlanan Açık Atölye alanı ise izleyiciyi pasif bir seyirden üretime davet ediyor.

“Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı”, 23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nin 3, 4 ve 5. katlarında görülebilir. Sergi, bir ressamın biyografisini aşarak, Türk resim sanatının modernleşme hikâyesine de ışık tutuyor.