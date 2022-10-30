Boğaziçi Film Festivali'nden Özcan Alper açıklaması: Politik göndermeleri ve sloganları kınıyoruz
Boğaziçi Film Festivali yönetimi, yönetmen Özcan Alper'in aldığı ödülü TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf ettiğini belirttiği konuşması üzerine salonda yaşanan gerilimin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyoruz" denildi.
10'uncusu düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı'ya destek açıklaması yapması ve sonrasında salonda yaşananlar tartışma konusu olmuştu.
Festivalde ödül alan yönetmen Özcan Alper, kürsüde yaptığı konuşmada, Şebnem Korur Fincancı'yı savunmuş ve ödülünü Fincancı'ya ifhaf etmişti. Daha sonra ise davetliler arasında bulunan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper'e oturduğu yerden "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diye bağırarak tepki göstermişti.
Festival yönetimi, bu tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "önceliğin filmler ve sanatçılar olduğu belirtilerek politik gönderme ve sloganların kınandığı" belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Boğaziçi Film Festivali olarak önceliğimiz; genç ve yetenekli sinemacılara maddi ve manevi destekler oluşturarak yeni imkanlar sağlamaktır. Bu motivasyonla on yıl boyunca herhangi bir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden katılımcı bir festival olmak için çalıştık.
10. Boğaziçi Film Festivali Kapanış Gecesi ve Ödül Töreni'nde yaşanan istenmeyen olayların ve onaylanması mümkün olmayan siyasi söylemlerin meydana getirdiği etki bir yıllık uzun bir çalışma sonucunda ortaya koyduğumuz programın, filmlerin ve ödüllerin konuşulup tartışılamamasına sebep olmuştur.
Her zaman sanatçıları ve filmleri önceleyen bir festival olarak, ödül törenimizde ödül kazananların politik göndermeleri ve sloganlarını kınıyor, kültür ve sanat hayatımızın sağlıklı bir zeminde yükselmesi temennisinde bulunuyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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