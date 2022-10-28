Haber Sen'den TRT'nin 'Şebnem Korur Fincancı' haberlerine tepki: 'TRT Haber yetkilileri, ne yapmaya çalışmakta ve kime hizmet etmektedir?'

28 Ekim 2022 Cuma, 15:59

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın evinde gözaltına alınması ile ilgili TRT’nin yaptığı haberlere tepki gösterdi.

Sendikanın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

HABERCİLİK İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAYAN YAYINCILIK: “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Anayasa ve yasasının kendisine yüklediği, özerk ve tarafsız yayıncılık görevine bir an önce dönmelidir. TRT iktidarların ve güç odaklarının algı operasyonlarının aracı olmamalıdır. Geçmişte FETÖ operasyonlarının uygulama alanına dönüştürülen TRT, sanki hiç ders alınmamış gibi bugün de ‘Masumiyet Karinesinin’ ihlal edildiği ve habercilik etik ilkeleri ile bağdaşmayan yayıncılığı sürdürmektedir. Bugün bu haberlere konu olan kişi ve kurumların itibarları iade edilmiş; haberleri yaptıranlar ise terör örgütüne üye olmakla yargılanarak, hapishanededirler.

TRT NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın evinde gözaltına alınması ile ilgili haberin müzik döşenerek kurgulanmış olması, TRT Haber geleneğinde olmayan ve objektif habercilik kriterlerinden uzak bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Soruyoruz; TRT Haber yetkilileri, ne yapmaya çalışmakta ve kime hizmet etmektedir? Dezenformasyon Yasası’nın kabul edildiği ve bazı maddelerinin uygulanmaya başladığı bu günlerde, yayıncılık ilkelerini çiğneyen ve tarafsızlığını kaybeden TRT’nin bu haberini kim, nasıl değerlendirecektir. Ya da görmemezlikten gelinerek, iktidarlara hizmet etmesi meşrulaştırılacak mıdır?

TRT İKTİDARIN BORAZANI DEĞİLDİR, TARAFSIZ VE OBJEKTİF YAYINCILIK YAPMALIDIR: TRT’de de örgütlü Haber-Sen olarak, TRT’yi bir kez daha tarafsız, objektif ve toplumun tüm kesimlerine eşit yayıncılık yapmaya davet ediyoruz. TRT yönetiminin kişi ve kurumları suçlayan, töhmet altında bırakan, hedef gösteren yayıncılığı topluma zarar veriyor. Bu yayıncılık halkın doğru haber alma hakkını ortadan kaldırıyor ve TRT kurumunun güvenirliliğini de yok ediyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. TRT yönetiminin yayın anlayışını bir kez daha protesto ediyor, halkın televizyonu halkı gerçek haberler yaparak bilgilendirmesi konusunda uyarıyoruz. TRT iktidarın borazanı değildir, tarafsız ve objektif yayıncılık yapmalıdır.”