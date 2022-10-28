Selahattin Demirtaş’tan Fincancı'nın tutuklanmasına tepki: Kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya kalkmasın

28 Ekim 2022 Cuma, 20:32

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Demirtaş açıklamasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

"Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur" ifadeleriyle muhalefeti eleştiren Demirtaş, "Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?!" dedi.

"Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı" diyen Demirtaş, Fincancı’nın tutuklanmasında iktidar kadar "ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfanın" da sorumlu olduğunu söyledi.

Kimyasal silah iddialarının araştırılması için bölgeye bağımsız bir heyet gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1- Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı.



Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 28, 2022

"ŞEBNEM HOCA'YI HAPSE ATINCA KİMYASAL SİLAH TARTIŞMASINI TÜM DÜNYAYA DUYURMUŞ OLDUNUZ"

Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı. Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur.





Yapılması gereken tek özgüvenli şey, bölgeye bağımsız bir heyet gönderip iftira dediğiniz şeyin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasıydı. Şebnem Hoca'yı hapse atınca kimyasal silah tartışmasını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin.





Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?!

"MİLİTARİST KAFALARINIZI SİVİLLEŞTİREREK İŞE BAŞLAYIN"