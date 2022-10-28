Selahattin Demirtaş’tan Fincancı'nın tutuklanmasına tepki: Kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya kalkmasın
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluğuna tepki göstererek muhalefeti eleştirdi. "Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur" diyen Demirtaş, "Silaha, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın" dedi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Demirtaş açıklamasında, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi.
"Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur" ifadeleriyle muhalefeti eleştiren Demirtaş, "Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?!" dedi.
"Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı" diyen Demirtaş, Fincancı’nın tutuklanmasında iktidar kadar "ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfanın" da sorumlu olduğunu söyledi.
Kimyasal silah iddialarının araştırılması için bölgeye bağımsız bir heyet gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
1- Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 28, 2022
Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur.
"ŞEBNEM HOCA'YI HAPSE ATINCA KİMYASAL SİLAH TARTIŞMASINI TÜM DÜNYAYA DUYURMUŞ OLDUNUZ"
- Özgür tartışma ortamının yokluğu sadece AKP-MHP'nin baskısıyla ortaya çıkmadı. Şebnem Hoca'nın siyasi ve yargısal linç operasyonuna açık hale getirilmesinde ordunun ve militarizmin kutsallığına iman etmiş muhalif tayfa da iktidar kadar sorumludur.
- Yapılması gereken tek özgüvenli şey, bölgeye bağımsız bir heyet gönderip iftira dediğiniz şeyin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasıydı. Şebnem Hoca'yı hapse atınca kimyasal silah tartışmasını tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Allah size akıl fikir versin.
- Toz kondurmadığınız ordu 1960'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta en ağır anayasal suç olan darbeyi bizzat yaptı desem beni de tutuklar mısınız? Roboski'de 34 Kürt sivili savaş uçaklarıyla bombaladı desem?!
"MİLİTARİST KAFALARINIZI SİVİLLEŞTİREREK İŞE BAŞLAYIN"
- TBMM resmi komisyon raporlarına göre 1990-97 arasında üç binden fazla Kürt köyünü zorla boşaltıp çoğunu yaktı desem? Peki ya PKK militanlarının kulaklarını kesip koleksiyon yaptılar desem? Kürt köylülerine dışkı yedirdiler desem "terör" propagandası olur mu?
- Tamam silaha, şiddete hep birlikte karşı çıkalım, barışı savunalım ama kimse bize postal yalayıcılığını demokratlık diye yutturmaya da kalkmasın.
- Değişim olacaksa önce militarist kafalarınızı siville?tirerek işe başlayın, Şebnem Hoca'ya saldırarak değil, onu hapse atarak değil.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Dolar için saat uyarısı
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- O liste nasıl hazırlanıyor
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!