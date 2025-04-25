Borçka Anadolu Lisesi’ne 'Aydınlanma Kitaplığı' desteği

Yayınlanma: 25.04.2025 - 14:38

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:43

GAMA Enerji ile Ankara CUMOK (Cumhuriyet Gazetesi Okurları), eğitime erişimi desteklemek amacıyla 'Aydınlanma Kitaplığı' adı verilen proje kapsamında öğrencilere nitelikli kitaplar ulaştırıldı.

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Borçka Anadolu Lisesi’ne gönderilen kitaplar, dünya edebiyatı klasikleri, çağdaş Türk edebiyatı eserleri, bilim kitapları, öykü ve şiir derlemeleri ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nı konu alan kaynaklardan oluşuyor.

GAMA Enerji ve Ankara CUMOK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GAMA Enerji ve Ankara CUMOK-Ankara Cumhuriyet Gazetesi Okurları olarak ortaklaşa "Aydınlanma Kitaplığı" projesine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. "Aydınlanma Kitaplığı" projesi kapsamında, sizlere kitaplarımızı ulaştırmanın heyecanı yaşıyoruz. Bu anlamlı destekle, Artvin santral bölgemizde yer alan Borçka’daki siz değerli gençlerin öğrenme yolculuğuna katkı sunmayı hedefliyoruz.

Kitaplarımız arasında dünya klasiklerinden Türk edebiyatının önemli eserlerine; roman, öykü ve şiir kitaplarından, Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı anlatan nitelikli kaynaklara; lise düzeyine uygun bilim kitaplarından eğitici içerikli yayınlara kadar birçok değerli eser yer alıyor. Her birini, sizlerin ilgi ve gelişim alanlarını gözeterek titizlikle seçtik.

İnanıyoruz ki kitaplar yalnızca bilgi taşımaz; düş gücünü besler, bizlere sorgulama becerisi kazandırıp farklı bakış açıları sunar.

Bu kitapların her birinin sizlere yeni ufuklar, yeni düşünce yolları açmasını diliyoruz. Kitaplar aracılığıyla kurduğumuz bu bağın, ileride güçlenerek devam etmesini diliyoruz.

Eğitim hayatınız boyunca merak duygunuzu kaybetmemeniz, her sayfada kendinize yeni bir keşif alanı açmanız dileğiyle."