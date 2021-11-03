Borusan’dan 'Büyük Resme Bakmak' konseri

03 Kasım 2021 Çarşamba, 11:51

Borusan Sanat’ın yeni sezonu “Büyük resme Bakmak” başlıklı konserle sürüyor. 4 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Ahmed Adnan Saygun, Saint-Saëns ve Çaykovski’nin yapıtlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecek; bu konserde BİFO’nun eşlik edeceği solist ise Saint-Saëns’in ünlü 1. Viyolonsel Konçertosu’nu yorumlayacak Pablo Ferrández olacak.

Pablo Ferrández

Ferrández, bugüne kadar aralarında Fransa Ulusal Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası ve Bayerischen Rudfunk Senfoni Orkestrası’nın da bulunduğu topluluklarla, Gustavo Dudamel, Daniele Gatti, Christoph Eschenbach gibi orkestra şefleri ve Anne Sophie-Mutter, Vadim Repin, Martha Argerich gibi efsane yorumcularla sahneyi paylaştı ve konserlerinde hem müzikseverler hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

Borusan Filarmoni’yi orkestranın onursal şefi Gürer Aykal yönetecek

“Büyük Resme Bakmak” isimli konserde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Concerto da Camera’sı ve Piotr İlyiç Çaykovski’nin bale sahnelerine ve konser repertuvarına eşsiz armağanları olan “Uyuyan Güzel”, “Kuğu Gölü” ve “Fındıkkıran” balelerinden bölümler yer alacak.

Konser öncesinde ise, Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arası Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında müzik üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Bu sohbet, saat 19.40’ta çevrimiçi radyo Borusan Klasik’ten de dinlenebilecek.