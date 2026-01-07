Bosphorus Open Air Metal Fest, 5'inci kez şehirde

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Bosphorus Open Air Metal Fest, metal müziğin sınırlarını zorlayan dev bir kadroyla metalseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

19–20 Eylül tarihlerinde Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlik yerli ve yabancı metal sahnesinin isimleri ile yerli sahnenin güçlü temsilcilerini aynı sahnede buluşturan Bosphorus Open Air Metal Fest 2026, 2 gün boyunca toplam 18 grubun performansına ev sahipliği yapacak.

Festivalin 2026 kadrosu, black metalden death metale, thrash’ten gothic ve extreme metalin farklı alt türlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN ÖNDE GELEN İSİMLER SAHNEDE OLACAK

Norveç black metalinin öncü isimlerinden SATYRICON, ABD'den I AM MORBID, Kanada çıkışlı teknik death metal devi KATAKLYSM, Portekiz’in gothic metal ikonu MOONSPELL, Alman heavy/power metalinin köklü temsilcisi RAGE ve thrash metalin eğlenceli yüzü TANKARD, Grindcore ve extreme metal sahnesinin efsanelerinden TERRORIZER, Brezilya extreme metalinin kült grubu SARCOFAGO ve Norveç black metal sahnesinin güçlü isimlerinden KAMPFAR,

İsveç’ten modern ve senfonik dokunuşlarıyla ELEINE, Çekya’dan brutal death metal sahnesinin güçlü temsilcileri FLESHLESS, CUTTERRED FLESH ve NAHUM, Macaristan’dan sert ve agresif sound’u ile ATROX TRAUMA, Yeni Zelanda’dan thrash metalin yükselen ismi 3000AD, festival sahnesinde yer alacak.

Türkiye metal sahnesinin uluslararası alanda tanınan gruplarından MORIBUND OBLIVION, karanlık atmosferi ve güçlü sahne duruşuyla festivale damga vuracak. Yeraltı sahnesinin dikkat çeken isimleri KHEPRA ve YAŞRU, yerli metalin yükselen enerjisini sahneye taşıyacak.

Metal müziğin farklı coğrafyalarını İstanbul’da buluşturan Bosphorus Open Air Metal Fest 2026 biletleri ise Bubilet'te satışta.