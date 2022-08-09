Bozlu Art Project, “Sagalassos’u İzlemek” sergisiyle fotoğraf sanatçısı Murat Germen’i ağırlıyor
Bozlu Art Project, 19 Temmuz – 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sagalassos Antik Kenti yararına düzenlediği “Sagalassos’u İzlemek” başlıklı sergi dolayısıyla fotoğraf sanatçısı Murat Germen’i ağırlıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Akdeniz’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’un tanınırlığını arttırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla gerçekleşecek olan sergi, Bozlu Art Project’in 2019 yılında düzenlediği “Sagalassos İçin” başlıklı karma sergi projesinin devamı niteliğinde.
Bozlu Art Project ve Sagalassos Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen proje, antik kenti ziyaret eden Murat Germen’in, Sagalassos’tan ilhamla ürettiği yeni yapıtlarını izleyici ile buluşturuyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen ve sanatçı Murat Germen’in 2019 yılındaki serginin ardından Sagalassos’u yeniden yorumladığı sergi, izleyiciyi zaman, mekân, insan ve mimarlık kavramları üzerine düşündürmeyi amaçlarken, arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.
2019 yılında Bozlu Art Project tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenen “Sagalassos İçin” başlıklı sergi Murat Germen, Selma Gürbüz, Kazım Karakaya, Murat Morova, Seyhun Topuz, Utku Varlık ve Semih Zeki’nin katılımıyla gerçekleşmiş ve serginin geliri Sagalassos Antik Kenti’nde gerçekleşen arkeolojik kazı çalışmalarına aktarılmıştı. Bu projenin devamı niteliğindeki “Sagalassos’u İzlemek” isimli Murat Germen sergisi 19 Temmuz – 27 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilir.
Sagalassos Vakfı, Bozlu Art Project ve Murat Germen iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında düzenlenen sergi satışlarından elde edilecek tüm gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Antik Kenti onaylanmış arkeolojik kazı projelerini desteklemek amacıyla, Sagalassos Kazı Başkanlığı banka hesabına aktarılacak.
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